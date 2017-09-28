المقاولون العرب يتصدّر ترتيب الدوري المصري.. وسموحة والمصري يعودان للانتصارات

واصل المقاولون العرب انطلاقته الجيدة في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه النصر اليوم الخميس في افتتاح المرحلة الرابعة للمسابقة، التي شهدت أيضًا فوز المصري على طلائع الجيش 4 / صفر، وسموحة على مضيفه وادي دجلة بهدف نظيف.

وحافظ المقاولون على صدارته لترتيب الدوري المصري، بعدما رفع رصيده إلى عشر نقاط، فيما تجمّد رصيد النصر، العائد للمسابقة مجددًا، عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

وتقدّم النصر بهدف مباغت حمل توقيع إسلام عيسى في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل محمد فاروق لـ”المقاولون” في الدقيقة 82.

واضطُر “المقاولون” للعب بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة عقب طرد لاعبه حسن الشامي في الدقيقة 87 لحصوله على الإنذار الثاني.

وجاء هدف الفوز القاتل لـ”المقاولون”، عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عقب تسجيل إسماعيل يورنوجو لاعب النصر هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه.

من جانبه، استعاد المصري نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للمسابقة، عقب فوزه الكبير 4 / صفر على طلائع الجيش.

وارتفع رصيد المصري إلى تسع نقاط في المركز الثاني مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد الطلائع، الذي تكبّد خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند خمس نقاط في المركز السابع مؤقتًا.

وافتتح إسلام أبوسليمة التقدّم لمصلحة المصري في الدقيقة 15، قبل أن يضيف المحترف البوركيني اريستيد بانسيه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 و50، فيما تكفل أحمد جمعة بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 75.

وبتلك النتيجة، أعاد المصري البسمة مرة أخرى إلى وجوه جماهيره التي شعرت بالإحباط، عقب خسارة الفريق 1 / 2 أمام الزمالك في المرحلة الماضية يوم الجمعة الماضي.

وواصل وادي دجلة نتائجه المهتزة في المسابقة، عقب تلقيه هزيمته الثالثة هذا الموسم والثانية على التوالي، إثر خسارته صفر / 1 أمام ضيفه سموحة.

وارتفع رصيد سموحة إلى ثماني نقاط في المركز الرابع مؤقتًا، فيما تجمّد رصيد دجلة عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.

ويُدين سموحة بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إسلام سري، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد قبل دقيقتين على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، ليقود الفريق السكندري نحو تحقيق فوزه الثاني في المسابقة هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، أعاد سموحة البسمة إلى وجوه محبيه، عقب تعادل الفريق المخيب 1 / 1 مع ضيفه النصر في المرحلة الماضية.