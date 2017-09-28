علي جبر جاهز لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

بات مدافع الزمالك علي جبر، جاهزًا للعب أمام إنبي، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، غدًا الجمعة، مما قد يعزز فرصه في المشاركة مع منتخب مصر، في مواجهة الكونغو، بتصفيات كأس العالم 2018 الشهر المقبل.

وقال طارق يحيى، مساعد مدرب الزمالك، اليوم الخميس، إن جبر تعافى من إصابة بالركبة وشارك في التدريبات الجماعية وأصبح جاهزًا للعب أمام إنبي.

لكنه أكد لموقع النادي على الإنترنت أن قرار مشاركته من عدمه في يد المدرب نيبوشا يوفوفيتش.

ويملك الزمالك 7 نقاط من 3 مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر الحالي الإنتاج الحربي، أما إنبي فجمع نقطة واحدة حتى الآن.

وانضم جبر إلى تشكيلة مصر التي ستواجه الكونغو، يوم الثامن من أكتوبر المقبل.

وغاب جبر، الذي كان أساسيًا في كأس الأمم الأفريقية 2017 عندما خسرت مصر النهائي أمام الكاميرون، عن مواجهتي أوغندا الأخيرتين بالتصفيات. وتتصدر مصر المجموعة الخامسة من التصفيات بـ 9 نقاط من 4 مباريات بفارق نقطتين عن أوغندا و4 عن غانا بينما تتذيل الكونغو المجموعة بنقطة واحدة.

وإذا فازت مصر على الكونغو مع خسارة أوغندا أو تعادلها على أرضها أمام غانا في الجولة ذاتها ستبلغ مصر نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ عام 1990 وذلك قبل جولة على نهاية التصفيات.