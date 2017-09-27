حازم إمام يكشف عن موقفه النهائي من الترشح لرئاسة الزمالك المصري

أعلن حازم إمام، كابتن الزمالك الأسبق وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقفه النهائي من خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة ومن سيدعم.

وقال إمام في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: “لن أخوض انتخابات الزمالك، وسوف أدعم محمد أبو العلا، وأي لاعب زميل سوف أدعمه، ولم أستقر على الأسماء التي سأدعمها في انتخابات النادي”، مشددًا على أنه سوف يعلن المرشح لمنصب الرئيس الذي سوف يدعمه في الانتخابات المقبلة.

وأضاف إمام: “لم أتخذ قرارًا نهائيًا بخوض انتخابات اتحاد الكرة، ولكن هدفنا الآن هو الوصول إلى كأس العالم 2018 في روسيا، ولا أعلم ما سيحدث في المستقبل”.

وعن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، قال إمام: “كرة القدم تتحمل وجهات نظر كثيرة، وهذا ما يحدث في تقييم كوبر”.

وأشار إلى أن كوبر يتطور بشكل كبير، ومستوى المنتخب يختلف عن الماضي في بداية عمل المدير الفني، والتطور يظهر على أداء اللاعبين والنتائج، وهناك البعض لا يحب شكل المنتخب، ولكنه ناجح مع هذا الجيل.

معروف يوسف

من ناحية أخرى، تلقى معروف يوسف، لاعب وسط نادي الزمالك، 3 عروض من الخليج من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ”إرم نيوز”: “تلقى معروف 3 عروض من السعودية والإمارات للانتقال لصفوفها خلال “الميركاتو” الشتوي المقبل”.

وأضاف المصدر: “أبدى نادي الاتفاق السعودي تمسكه بالتعاقد مع اللاعب النيجيري، بعدما فشلت محاولات ضمه في الصيف الماضي للخلاف مع مسؤولي الزمالك على المقابل المادي”.

وتابع: “لم تتوقف عروض معروف يوسف عند الدوري السعودي فقط ،إذ أبدى نادي الإمارات الإماراتي رغبته في التعاقد مع اللاعب خلال “الميركاتو” الشتوى المقبل ،لكن تترقب الأندية الثلاثة اقتراب موعد “الميركاتو” الشتوي للدخول في مفاوضات رسمية مع الزمالك بخصوصه”.

كما دخل يوسف دائرة اهتمامات نادي أهلي جدة السعودي أحد أكبر الأندية هناك، والذي يضم المصري محمد عبدالشافى لاعب الزمالك السابق.