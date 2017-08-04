النجمة يستهل حملة الدفاع عن لقب كأس النخبة اللبنانية بالفوز على الأنصار

استهل النجمة حملة الدفاع عن لقب كأس النخبة اللبنانية لكرة القدم بفوزه على غريمه التقليدي الأنصار حامل كأس لبنان 3-2 اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم النبي شيت أيضا.

قدم الفريقان مباراة متكافئة مع أفضلية للنجمة الذي تقدم بهدف في الدقيقة 11 سجله مهاجمه الجديد النيجيري موسى كبيرو مستفيدا من خطأ دفاعي للمنافس.

وبدا الأنصار في طريقه للثأر لخسارته أمام النجمة بنهائي كأس النخبة العام الماضي عندما سجل له علاء البابا والسنغالي الحاج مالك هدفين متتاليين في الدقيقتين 24 و41 من الشوط الأول.

وواصل الأنصار ضغطه في الشوط الثاني وأنقذ علي السبع حارس مرمى النجمة فريقه من هدفين بتصديه لتسديدتي السنغالي تالا نداي وأنس أبو صالح قبل أن يدرك حسن المحمد التعادل للنجمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد كرة مررها علي بزي.

وساهم حسن معتوق قائد منتخب لبنان، الذي أنهى احترافه مؤخرا في الإمارات، في فوز فريقه الجديد النجمة بعد أن قام بمجهود فردي رائع ومرر كرة متقنة إلى زميله نادر مطر ليسجل الهدف الثالث في مرمى الأنصار في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

واكتسح العهد بطل الدوري اللبناني وصيفه السلام زغرتا 3-1 ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما الصفاء، وتقدم العهد بهدف سجله حسين حيدر في الدقيقة 15 بعد متابعته لكرة مرتدة من عارضة مرمى السلام وسددها محمد حيدر.

وأدرك المهاجم الموريتاني امادو نياس من ركلة جزاء هدف التعادل للسلام في الدقيقة 39 احتسبت بعد عرقلة جوزيف لحود، وأثمرت سيطرة العهد في الشوط الثاني عن هدف سجله نور منصور من ركلة جزاء في الدقيقة 53 وأضاف السنغالي إبراهيما ديوب من مجهود فردي الهدف الثالث في الدقيقة 58.

وتألق مصطفى مطر حارس مرمى السلام وأنقذ فريقه من هدف للعهد بتصديه ببراعة لركلة جزاء سددها أحمد زريق قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وانطلقت كأس النخبة عام 1996 ويحمل النجمة الرقم القياسي بفوزه بلقبها تسع مرات مقابل خمس مرات للعهد ومرتين لكل من الأنصار والصفاء، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور قبل النهائي.