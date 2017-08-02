مدير الفيصلي الأردني: النظرة المادية للاتحاد الآسيوي بشأن بطولاته خاطئة

قال سليمان العساف، مدير فريق الفيصلي الأردني: إن النظرة المادية التي يتبعها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتقييم الأندية وسيطرة ذلك في المشاركة في دوري الأبطال تعد “خطأ”.

ولا تشارك أندية الأردن في دوري أبطال آسيا مثلها مثل العديد من الدول العربية والآسيوية، نظرًا لاشتراط الاتحاد القاري بعض المعايير الاحترافية والمالية غير المتوافرة لأندية الأردن، التي تشارك في كأس الاتحاد الآسيوي.

وحصد الفيصلي لقب كأس الاتحاد الآسيوي عامي 2005 و2006 وخسر في نهائي دوري أبطال العرب أمام وفاق سطيف الجزائري عام 2007.

وتابع: “بالطبع الإمكانيات المادية لها دور رئيسي لكنها ليست الحاسمة. النظرة المادية للاتحاد الآسيوي بشأن بطولاته أمر خاطئ، لأن الأداء على أرض الملعب هو الفيصل لتقييم أي فريق”.

*القطب الثابت

وأضاف العساف: “الفيصلي فريق كبير عربيًا وآسيويًا، وهو القطب الثابت في الكرة الأردنية مع احترامنا للوحدات الذي حل ثالثًا في الدوري الموسم الماضي، ونتنافس مع العديد من الأندية مثل الجزيرة والرمثا”.

وكشف مدير فريق الفيصلي عن أن البطولة العربية شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية.

وقال العساف: “الأخطاء التحكيمية أثرت على النتائج. هناك فرق تأهلت لقبل النهائي دون أن تستحق. رغم ذلك فهي بطولة ودية أخوية ونتمنى أن تقام العام المقبل في الأردن”.

ولفت الفيصلي الأنظار خلال البطولة العربية بتصدره المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات، وكرر فوزه على الأهلي المصري بواقع 1-صفر في الدور الأول و2-1 في قبل النهائي.

وقال عواد أبو نوار، المنسق الإعلامي للفيصلي، في مقابلة سابقة مع رويترز: إن النادي لم يتلقَ أي عروض رسمية للتعاقد مع مدربه القادم من الجبل الأسود نيبوشا يوفوفيتش أو أي من لاعبيه باستثناء المهاجم البولندي أوكاش جيكيفيتش.

وتلقى جيكيفيتش عرضًا من” المقاولون العرب المصري” وفريق آخر لم يكشف عنه المنسق الإعلامي.