الفيصلي الأردني: لا عروض رسمية للتعاقد مع المدرب يوفوفيتش

قال المنسق الإعلامي للفيصلي، بطل الدوري الأردني لكرة القدم، إن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية للتعاقد مع مدربه نيبوشا يوفوفيتش أو أي من لاعبيه باستثناء المهاجم البولندي أوكاش جيكيفيتش.

وذكرت تقارير صحافية، أن الزمالك المصري يسعى للتعاقد مع المدرب القادم من الجبل الأسود لقيادته خلفا للبرتغالي أوغوستو إيناسيو الذي انفصل عن النادي بالتراضي الأسبوع الماضي.

ويتولى طارق يحيى تدريب الزمالك مؤقتا وقاد الفريق في مباراته الأخيرة بالبطولة العربية للأندية، والتي انتهت بفوزه 2-1 على النصر السعودي.

وقال عواد أبو نوار لـ”رويترز”، بينما يستعد ناديه لمواجهة الأهلي المصري في قبل نهائي البطولة العربية، اليوم الأربعاء: “لم يصلنا أي شيء رسمي بشأن التعاقد مع المدرب يوفوفيتش.

“ما يثار بهذا الشأن مجرد تقارير إعلامية لم ترق إلى (عروض) رسمية ولم يصلنا بها أي شيء”.

وبشأن جيكيفيتش، قال أبو نوار: “بالفعل تلقى اللاعب عرضا رسميا من المقاولون العرب (المصري)… للانضمام له”.

وأبلغ المهاجم البولندي محطة “أون سبورت” التلفزيونية المصرية، أنه تلقى عرضين من ناديين مصريين دون أن يكشف عنهما. وبرز جيكيفيتش خلال البطولة العربية المقامة حاليا في مصر وقاد الفيصلي إلى قبل النهائي بعد ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات بدور المجموعات.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والفيصلي مع الترجي التونسي أو الفتح الرباطي المغربي في النهائي، يوم الأحد المقبل.