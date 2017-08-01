لاعبو الفيصلي الأردني يدعمون زميلهم المصاب بـ”الغناء” (فيديو وصور)

قدّم لاعبو الفيصلي الأردني الدعم لزميلهم المصاب “بلال قويدر”، عن طريق المفاجأة بـ”الدخول إلى غرفته والغناء له”.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الفيصلي على موقع التدوينات المصغر “تويتر” فيديو لفقرة غناء اللاعبين مع زميلهم المصاب.

وتعرض “قويدر لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام الوحدة الإماراتي، في البطولة العربية، وخرج على إثرها مباشرة.

وخضع قويدر “22 عاماً”، للفحوصات الطبية، إذ تبين أنه يعاني من إصابة في الرباط الصليبي، والتي ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

???? لاعبين #الفيصلي ???????? يقدمون الدعم لـ #بلال_قويدر ويفاجئونه بالدخول إلى غرفته والغناء له. pic.twitter.com/WMFU1Wfs3U — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) ١ أغسطس، ٢٠١٧

|| إدارة النادي الفيصلي تكرم اللاعب بلال قويدر وتشد من عزيمته || pic.twitter.com/k7d5HUUGVd — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) ١ أغسطس، ٢٠١٧

ويلتقي الأهلي مع الفيصلي على استاد برج العرب اليوم الأربعاء، في إعادة لمباراة الدور الأول بينهما، حيث خسر الأهلي أمام الفيصلي 1-صفر في المباراة الافتتاحية للفريقين لكنه خاض اللقاء حينها بغياب مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين المتوقع مشاركتهم اليوم.

وتصدر الفيصلي المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات بينما نال الأهلي ست نقاط وتأهل كأفضل فريق في المركز الثاني في المجموعات الثلاث بالبطولة.