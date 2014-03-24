المغرب التطواني يحافظ على الصدارة بعد الفوز على أغادير

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الرباط - حافظ المغرب التطواني على تصدره لدوري المحترفين المغربي لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على مضيفه حسنية أغادير الأحد، بينما واصل الكوكب المراكشي مطاردته بتغلبه 1-0 على المغرب الفاسي.

وافتتح المغرب التطواني التسجيل في الدقيقة 37 من ركلة جزاء نفذها زهير نعيم وضاعف حسام الدين الصنهاجي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 56.

وطرد الصنهاجي بعد الهدف مباشرة عقب حصوله على الإنذار الثاني بعدما خلع قميصه أثناء الاحتفال.

وقلص أغادير الفارق في الدقيقة 65 عن طريق زومانا كوني.

ولدى المغرب التطواني 42 نقطة من 20 مباراة بعد فوزه الرابع على التوالي ويتقدم بثلاث نقاط على الكوكب المراكشي الذي استعاد ذاكرة الانتصارات بعد تعادله في مباراتين متتاليتين.

ووضع زكريا الاسماعيلي لاعب المغرب الفاسي الكرة في مرماه في الدقيقة 69 ليمنح الكوكب المراكشي النقاط الثلاث. وخاض الكوكب مباراة أكثر من المغرب التطواني.

ومني المغرب الفاسي بخسارته 11 في 20 مباراة ليعود لمنطقة الهبوط إذ يملك 17 نقطة في المركز 14.

ووضع جمعية سلا المتعثر وهو يلعب بعشرة لاعبين حداً لسلسلة انتصارات الرجاء البيضاوي المدافع عن اللقب بعدما فاز عليه بشكل مفاجيء 1-0.

وسجل عبد الرحمن اللعبي هدف الفوز لجمعية سلا في الدقيقة 78 من ركلة جزاء احتسبت لصالح البديل حمادة العشير أمام عدد كبير من الجماهير في استاد أبو بكر عمار في سلا.

ولعب جمعية سلا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 بعد طرد المدافع مراد حيبور لحصوله على الإنذار الثاني. وانهى الرجاء أيضاً اللقاء بعشرة لاعبين بعدما طرد الحكم مدافعه إسماعيل بلمعلم في الدقيقة 76.

وأصبح رصيد جمعية سلا 20 نقطة من 22 مباراة وغادر منطقة الهبوط الى المركز 12.