اتحاد العاصمة يعزز صدارته للدوري الجزائري

الجزائر - عزز نادي اتحاد العاصمة، السبت، صدارته للدوري الجزائري لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه جمعية أوليمبي الشلف بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ24 للمسابقة.

سجل هدفي اتحاد العاصمة بوعزة فاهم، وزين الدين فرحات في الدقيقتين 58 و76 من عمر اللقاء.

وبذلك، ارتفع رصيد اتحاد العاصمة إلى 54 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد جمعية أوليمبي الشلف عند 34 نقطة في المركز التاسع.

وفي باقي المباريات، فاز شبيبة القبائل على مولودية العاصمة بثلاثة أهداف دون رد، وشباب أهلي برج بوعريرج على مولودية وهران بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبالنتيجة ذاتها تغلب مولودية شباب العلمة على شباب عين فكرون.

فيما تغلب شبيبة بجاية على مولودية بجاية بهدف دون رد، وبالنتيجة ذاتها تغلب اتحاد الحراش على شباب بلوزداد، بينما تعادل شبيبة الساورة مع أمل الأربعاء بهدف لكل منهما.