الوحدات يحسم "كلاسيكو" الأردن وينفرد بالصدارة

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النادي الأردني يفوز على ضيفه وغريمه الفيصلي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثالثة عشر للدوري من إجمالي 22 جولة.