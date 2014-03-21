الوحدات يحسم "كلاسيكو" الأردن وينفرد بالصدارة

عمان - وتغلب الوحدات على ضيفه الفيصلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري من إجمالي 22 جولة.
وسجل هدفي الوحدات الأردني يوسف الألوسي مدافع الفيصلي بالخطأ في مرماه، وعامر ذيب من ركلة جزاء في الدقيقتين 13 و96 من عمر اللقاء.
وبذلك، ارتفع رصيد الوحدات إلى 28 نقطة منفردا بالقمة، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 25 نقطة في المركز الثاني.
وفي مباراة ثانية، تغلب الجزيرة على مضيفه العربي بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الأول إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الأخير عند 12 نقطة في المركز العاشر.