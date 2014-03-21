هجوم بالسيوف على تدريب الوداد البيضاوي

هاجمت الجماهير الغاضبة من تواضع نتائج فريق الوداد البيضاوي هذا الموسم ملعب تدريب الفريق واخترقته حاملة السيوف، حيث هددت اللاعبين وكسرت سياراتهم وسرقت هواتفهم وأموالهم من مستودع الملابس، كما نال المدرب مصطفى شهيد الملقب "بالشريف" كماً هائلاً من الشتائم والتهديد وطالبوه بمغادرة الفريق فوراً.

وخلف الحادث هلعاً وسط اللاعبين الذين أقسم بعضهم أنه لن يلعب للوداد بعد هذه الحادثة وطالبوا بالحماية والقبض على المعتدين.

وقدر عدد الجماهير الغاضبة بأكثر من 100 شخص تسلق بعضهم سور الملعب، فيما استغل البعض فتح الحارس للباب ليدخلوا ملعب التدريب عنوة حاملين للسيوف والسكاكين.

ويواجه الفريق البيضاوي أولمبيك أسفي السبت في مقابلة برسم الجولة 22 ويحتل الفريق المركز السابع بـرصيد 29 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن الصدارة وهو الذي كان يأمل في الفوز بلقب الدوري والمشاركة في كأس العالم للأندية التي يحتضنها المغرب هذه السنة أيضاً.