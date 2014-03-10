الأفريقي يعود للانتصارات بفوز صعب على الاتحاد المنستيري

تونس - وضع الأفريقي حداً لثلاث جولات بلا انتصار في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه الاتحاد المنستيري 3-2 في الجولة الـ21 الاثنين.

وتقدم لاعب الوسط هتان البراطلي لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 25، لكن نزار العيساوي تعادل للمنستيري من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

واستعاد الأفريقي تقدمه عن طريق التشادي إيزيكيل ندوسال بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، ثم أضاف محمد علي اليعقوبي الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وقلص مهدي سعادة الفارق للمنستيري بتسديدة رائعة من ركة حرة اصطدمت بالعارضة، قبل أن تسقط في الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأهدر بلال العيفة ركلة جزاء للافريقي في الدقيقة 57، بينما أضاع العيساوي ركلة للمنستيري في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانضم الأفريقي مؤقتاً للصفاقسي في المركز الثاني برصيد 41 نقطة لكل منهما على بعد ست نقاط من الترجي المتصدر، بينما تجمد رصيد المنستيري عند 22 نقطة في المركز 11.

وقال المدرب منذر الكبير الذي حقق الأفريقي لفوز في أول مباراة تحت قيادته، بعد تعيينه خلفاً للفرنسي لاندري شوفان: " حققنا انتصاراً مهما سيعيد المعنويات للفريق كما سجلنا لأول مرة منذ بداية الموسم ثلاثة أهداف."

وأضاف: "الأفريقي مطالب باستمرار بالمنافسة على المراكز الأولى لكن النتائج في الفترة الماضية لم تكن على قدر طموحاتنا ونأمل أن نواصل الانتصارات."

وتعادل الأولمبي الباجي 1-1 مع الملعب القابسي وتغلب نجم المتلوي على مستقبل المرسى 2-1 وتعادل جريدة توزر مع حمام الأنف بدون أهداف.

وتستكمل الجولة الأربعاء، حين يحل الترجي ضيفاً على شبيبة القيروان ويلعب الصفاقسي مع قوافل قفصة ويواجه البنزرتي الملعب التونسي ويلعب النجم الساحلي مع قرمبالية الرياضية.