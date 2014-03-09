خروج مفاجئ للرجاء وتأهل وفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا

الرباط - حقق الرجاء الفوز على ضيفه حوريا كوناكري الغيني 1-0، لكنه خرج من البطولة لأن نتيجة مباراة الذهاب انتهت بنفس النتيجة للفريق الغيني، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للغينيين ليعبروا للدور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل وفاق سطيف الجزائري خارج أرضه بدون أهداف مع اسفا ينيجا من بوركينا فاسو ليتأهل لدور الـ16.

وكان سطيف سحق منافسه في مباراة الذهاب بالجزائر يوم الأحد الماضي 5-0 ليتأهل بجدارة في مجموع المباراتين.

وخرج إنيمبا النيجيري بطل أفريقيا 2003 و2004 مبكراً من المسابقة رغم فوزه خارج أرضه 1-0 على ريال باماكو المالي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق المالي 2-1 ليتعادل الفريقان 2-2 في النتيجة الإجمالي لكن قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين حسمت تأهل باماكو.

وتمكن نكانا الزامبي من الفوز خارج أرضه 2-1 على كمبالا سيتي الأوغندي ليتفوق 4-3 في مجموع المباراتين.

وأصبح نكانا على موعد في دور 16 مع الزمالك المصري بطل أفريقيا خمس مرات الذي تفوق على كابوسكورب الأنغولي 1-0 في مجموع المباراتين.

وخسر ليوبار الكونغولي 2-0 أمام بريميرو أجوستو الأنغولي لكنه تأهل لدور 16 بتفوقه 4-3 في مجموع المباراتين كما تقدم كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعدما تفوق على ليجا موكولمانا الموزامبيقي 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتستكمل باقي مباريات إياب دور الـ32 الأحد ويواجه الأهلي المصري الفائز باللقب في آخر موسمين خطر الخروج المبكر من المسابقة بعد خسارته 1-0 خارج أرضه أمام يانج افريكانز التنزاني الأسبوع الماضي.