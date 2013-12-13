فيديو .. أشهر 3 "إفيهات" من معلقي الجزيرة الرياضية

بات المعلق جزءاً كبيراً من متعة كرة القدم، فالمعلق يمكنه أن يشعل الحماس حتى لو كانت المباراة عادية.

وفي الآونة الأخيرة سطع نجم عدد من المعلقين في العالم العربي، واشتدت المنافسة حينما تجمعوا في قناة الجزيرة الرياضية.

وفي ما يلي أشهر "الإفيهات" التي أطلقها المعلقون المشاهير وارتبط بها الجمهور العربي لحد الجنون:

-ياربااااااااااااااه .. مستحيل: بمجرد أن تستمع لتلك الجملة ستذكر فارس عوض، المعلق الإماراتي الرائع بقناة أبو ظبي سابقاً ثم الجزيرة، الدوري الإنكليزي يعني تعليق عوض الرائع الذي يكمل متعة أي مباراة.

ـ ويووووووووووزع.. نار يا حبيبي نار: طبعاً رؤوف خليف المعلق التونسي الخيالي، أحد أهم الأصوات الرياضية العربية، ممتع جدا يووووزع تلك تنتظرها الجماهير أكثر من مباريات كثيرة بالليغا والبريميرليغ.