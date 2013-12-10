محمد صلاح يحسم انتقاله الى ليفربول الانجليزي

القاهرة (خاص) - من محمد ياسر
اقترب نادي ليفربول الانجليزي من حسم صفقة انتقال محمد صلاح لاعب نادى بازل السويسري ومنتخب مصر، وذلك بعد وصول وكيل اعماله الى النادي الانجليزي للتفاوض معه .
وذكرت صحيفة "دايلي ميل" أن ليفربول اقترب من الوصول لاتفاق مع بازل لضم صلاح، بعدما رصدت الصحيفة وكيل الجناح المصري الدولي داخل جدران النادي .
وتابعت الصحيفة أن النادي السويسري حدد مبلغ 15 مليون جنية استرلينى للاستغناء عن لاعبه ودخل فى الصفقة مع ليفربول نادي مانشستر يونايتد والذى رصد 30 مليون إسترليني لضم صلاح وزميله فابيان شار فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة .