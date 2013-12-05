البنزرتي يفوز بسباق تدريب الرجاء المغربي

وقع اختيار إدارة نادى الرجاء البيضاوي على التونسي فوزى البنزرتي ليتولى منصب المدير الفني للفريق.

وذكر الموقع الرسمي للنادي المغربي أن التونسي سيصل، الإثنين، للتعاقد الرسمي وبدء تدريب الفريق.

وكان حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري أحد المرشحين بقوة لتولي هذه المهمة، لكن فشل اتمام التعاقد بسبب رغبته في ضم مدرب مساعد له ومدرب حراس مرمى للعمل معه في الجهاز الفني، بالإضافة إلى أن إدارة النادي المغربي رأت أن طلباته المالية أكبر من السقف المالي المحدد للتعاقد مع مدربي الفريق.

وكان التونسي نبيل معلول مرشحاً أيضاً للمهمة لكن عدم قدرته على فسخ تعاقده مع قناة الجزيرة ساهم في إبعاده عن العودة للعمل الفني مرة أخرى.