الصفاقسي التونسي بطل كأس الاتحاد الإفريقي

أحرز المهاجم فخر الدين بن يوسف هدفاً قرب النهاية قاد به الصفاقسي لاحراز لقب كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم للمرة الرابعة، وهو رقم قياسي عقب فوزه 3-2 على مازيمبي بطل الكونجو الديمقراطية 3-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور النهائي.

وخسر بطل تونس 2-1 في مباراة الاياب في لوبمباشي، لكنه استفاد من فوزه 2-0 على أرضه الاسبوع الماضي لينال اللقب مرة أخرى بعد تتويجه ثلاث مرات من قبل الأولى في 1998 ثم مرتين بعد تغيير نظام البطولة في 2007 و2008.

وبدا الصفاقسي في وضع صعب بعدما تقدم مازيمبي بهدفين مبكرين ليعادل النتيجة الاجمالية.

ووضع المالي شيبان تراوري الفريق الكونجولي في المقدمة بعد عشر دقائق ثم أضاف التنزاني مبوانا ساماتا الهدف الثاني في الدقيقة 26.

لكن بن يوسف استفاد من كرة ضالة ليسددها برأسه في الشباك من مسافة قريبة قبل ثلاث دقائق على النهاية ليضع الصفاقسي على طريق التتويج.

وانقذ الصفاقسي ماء وجه كرة القدم التونسية بعد عام سيء شهد اخفاق منتخب تونس في بلوغ نهائيات كأس العالم كما خرج الترجي من قبل نهائي دوري أبطال افريقيا ليفشل في سعيه نحو بلوغ رابع نهائي له على التوالي في البطولة.