انتهاء المباراة بفوز الأورغواي على الأردن 5-0

الدقيقة 0: أهلا بكم متابعي إرم الاخبارية في بث حي ومباشر للمباراة الفاصلة بين منتخبي النشامى والأورجواي..تابعونا

تعد هذه هي المواجهة "تاريخية" لمنتخب النشامي حيث لم يصل إلى هذه المرحلة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم من قبل، علماً بأن لقاء الإياب بين المنتخبين سيجمع بينهما 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مونتفيديو عاصمة أوروغواي.

الدقيقة 1: الحكم يعلن بداية المباراة وبالتوفيق لمنتخب النشامى.

الدقيقة 3: بداية قوية للمنتخب الأردني والثقة والحماس ظاهرة على لاعبي المنتخب الأردني.

الدقيقة 4: تسدسة قوية للعدوس يتصدى لها حارس المرمى.

الدقيقة 5: لويس سواريز يضيع فرصة أمام مرمى المنتخب الأردني وهجمة أردنية يقطعها الدفاع.

الدقيقة 9: بطاقة صفراء للاعب عدي الصيفي بعد عرقلة لاعب منتخب أورغواي، والحارس الأردني يبعد الكرة من أمام المهاجم كافاني.

الدقيقة 15: اللعب محصور في وسط الملعب وضربة مرمى للمنتخب الأورغواي.

الدقيقة 18: ضربة ركنية للمنتخب الأردني بعد تسديدة أردنية ارتطمت بقدم مدافع الأورغواي، وضربة ركنية ثانية بعد ابعاد الحارس لتسديدة خطيرة من عدي الصيفي.

الدقيقة 22: جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للأورغواي.

الدقيقة 22:تقدم أوروغواي بهدف لماكسي بيريرا، بعد تمريرة متقنة من اديسون كافاني.

الدقيقة 30: خطأ لمنتخب أورغواي في وسط الملعب وتراجع أردني بعد هدف الأورغواي.

الدقيقة 38: هجمة خطيرة للمنتخب الأردني لكن المدافع يشتت الكرة لوسط الملعب.

الدقيقة 42: جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ثاني لمنتخب أورغواي.

الدقيقة 42: هدف ثاني لمنتخب أورغواي لاستفاني بعد خطأ قاتل من محور دفاع المنتخب الأردني.

الدقيقة 46: ضربة حرة مباشرة لكافاني يرتطم بالجدار الدفاعي لمنتخب الأردني.

الدقيقة 46: انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب أورغواي 2-0، واستراحة قصيرة نعود بعدها لمتابعة الشوط الثاني.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني بين منتخب الأردن والأورغواي، وضربة حرة مباشرة لمنتخب النشامى على مشارف منطقة الجزاء.

الدقيقة 47: هجمة خطيرة للمنتخب الأردني، يشتتها دفاع الأورغواي، واللعب متوقف لمعالجة مدافع منتخب الأورغواي.

الدقيقة 52: فرصة خطيرة لمنتخب الأرني، يضيعها أحمد هايل بطريقة لا تُصدق.

الدقيقة 54: التبديل الأول لمنتخب الأردن بدخول ثائر البواب بديلا للاعب عدي زهران.

الدقيقة 58: النبدل الثاني للأردن بخروج عدي الصيفي ودخول مصعب اللحام.

الدقيقة 60: بطاقة صفراء لمصعب اللحام بعد دقيقة من دخوله أرض الملعب، لمحاولته التمثيل على الحكم للحصول على ركلة جزاء.

الدقيقة 64: ضربة ركنية لمنتخب الأردن بعد تسديدة من اللحام ارتطمت بمدافع الأورغواي.

الدقيقة 65: التبديل الثالث لمنتخب الأردن بدخول راكان بني خالد بديلاً لخالد بن عطية، ومنتخب الأورغواي بدون أي تغيير.

الدقيقة 69: جووووووووول للأورغواي.

الدقيقة 69: نيكولاس لوديرو يسجل الهدف الثالث لمنتخب أورغواي بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء، وسط ارتباك دفاعي وسوء تغطية من دفاع منتخب الأردن.

الدقيقة 73: ضربة ركنية للأردن بعد تسديدة ارتطمت بمدافع الأورغواي وتحولت لركنية.

الدقيقة 77: تسديدة خطيرة للمنتخب الأردني تمر بجانب مرمى الأورغواي، وضربة مرمى لمنتخب الأردن.

الدقيقة 78: جووول للأورغواي.

الدقيقة 78: كريستيان رودريغز يسجل الهدف الرابع لمنتخب الأورغواي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 81: تبديل لمنتخب الأورغواي بخروج لويس سواريز ودخول دييغو فورلان.

الدقيقة 84: كافاني يضيع فرصة بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء.

الدقيقة 89: ضربة ركنية بعد تسديدة من كافاني يبعدها الحارس الأردني إلى ركنية للأورغواي.

الدقيقة 91: ضربة حرة مباشرة لمنتخب الأورغواي على مشارف منطقة الجزاء.

الدقيقة 92: الهدف الخامس لمنتخب أورغواي بتسدية رائعة لإديسون كافاني من ضربة حرة مباشرة.

الدقيقة 94: الحكم يعلن نهاية المباراة بفوز كبير لمنتخب الأورغواي 5-0، بانتظار مباراة الإياب في العاصمة الأورغوانية مونتيفيدو الأسبوع المقبل.