الشيخ حمد ينوي ترك رئاسة الاتحاد القطري لأسباب صحية

الدوحة – ذكرت مصادر إعلامية أنّ الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدمينوي الإعتذار عن عدم استمراره في منصبه لأسباب صحية.

وقالت المصادر إنّ الشيخ حمد الموجود في الولايات المتحدة لتلقي العلاج سيكون في حاجة إلى الحصول على راحة من العمل لبعض الوقت بناءعلى نصائح الأطباء.

وإذا اعتذر الشيخ حمد عن عدم الاستمرار فإنه من المنتظر إجراء انتخابات جديدة على منصب رئيس الاتحاد.

وكان الشيخ حمد الذي تولى المنصب للمرة الأولى في 2005 قد فاز برئاسة الاتحاد القطري لأربع سنوات جديدة بعد اجتماع الجمعية العمومية الشهر الماضي ويفترض أن يستمر في منصبه حتى 2017.