الكاف يعقد موقف الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

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النادي الأهلي يتلقى إخطاراً رسمياً من الكاف يرفض فيه إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب الجونة بالفردقة نظراً لعدم صلاحية الملعب.