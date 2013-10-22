الكاف يعقد موقف الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد
رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب الجونة بالفردقة، نظراً لعدم صلاحية الملعب.
وأكد مصدر بالنادي الأهلي لـ"إرم" أن النادي الأحمر تلقى إخطاراً رسمياً من الكاف بالأمر.
وخاض الأهلي جميع مبارياته بدوري الأبطال على ملعب الجونة، بسبب رفض الأمن إقامة المباريات في الاسكندرية أو القاهرة أو على أي من ملاعب القوات المسلحة.
وأكدت مصادر أن الأهلي بدأ بالفعل اتصالات بوزارة الدفاع لإقناع مسؤوليها بإقامة المباراة على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة أو استاد برج العرب بالاسكندرية.
يذكر أن الجهاز الفني للنادي الأهلي هو الآخر يرفض لعب مباراة الإياب مع أورلاندو على ملعب الجونة، نظراً لضيقه وسوء أرضيته.