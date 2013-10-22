الهلال السعودي يتقدم بعرض لضم محمد أبو تريكة

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

تلقى محمد أبو تريكة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضاً جاداً من نادي الهلال للانضمام لصفوفه في يناير/كانون الثاني المقبل.

علم "إرم" أن سامي الجابر المدير الفني لنادي الهلال اتصل بأبو تريكة وطالبه بالانضمام للزعيم لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

كان أبو تريكة قد أعلن انه سيعتزل كرة القدم بتأهل النادي الاهلي لمسابقة كأس العالم للأندية إذا ما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن عرض الهلال لاستعارة أبو تريكة دائماً ما يتجدد كل فترة، كما يمتلك الماجيكو تجربة ناجحة جداً مع بني ياس الاماراتي في النصف الثاني من الموسم الماضي.