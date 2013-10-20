هزيمة ثقيلة للإمارات أمام البرازيل في مونديال الناشئين

أبوظبي - ضمنت البرازيل بطلة العالم ثلاث مرات التأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما بالامارات بعدما فازت 6-1 على أصحاب الأرض في الجولة الثانية.

وأحرز بوسكليا هدفين في الدقيقتين العاشرة و33 وأضاف ناثان هدفين آخرين في الدقيقتين 41 و66 ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف بعدما سجل ثنائية في فوز بلاده 6-1 أيضا على سلوفاكيا.

وأضاف البديل جواندرسون الهدف الخامس في الدقيقة 73 قبل أن يختتم البديل الآخر جابرييل السداسة في الدقيقة 84.

وجاء هدف الامارات الوحيد عن طريق البديل زايد العامري بعدما راوغ الحارس ماركوس ووضع الكرة في المرمى الخالي في الدقيقة 89.

وأصبح رصيد البرازيل ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى متقدمة بنقطتين على هندوراس التي تعادلت 2-2 مع سلوفاكيا، بينما لا تملك الامارات أي نقطة وستتنحصر فرصتها على أن تكون ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث عندما تلتقي مع سلوفاكيا في الجولة الأخيرة.

وانتزعت هندوراس التعادل من سلوفاكيا 2-2 في الثواني الاخيرة من المباراة التي جمعت الفريقين.

وضمنت ايطاليا أيضا الصعود إلى دور الستة عشر بفوزها على نيوزيلندا بهدف مقابل لا شيء أحرزه لوكا فيدو في الدقيقة 48.

وأهدرت نيوزيلندا فرصة التقدم عندما أضاع مونتي باترسون ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وأصبح رصيد ايطاليا ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية متقدماً بنقطتين على أوروجواي التي انتزعت التعادل 1-1 مع ساحل العاج صاحبة المركز الثالث بنقطة واحدة.

وكانت ساحل العاج تأمل في انعاش حظوظها في البطولة بعد هزيمتها في المباراة الأولى أمام إيطاليا.

وستلعب ساحل العاج مع نيوزيلندا في الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة بينما تلتقي أوروجواي مع إيطاليا.