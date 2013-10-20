الأهلي المصري يتأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا

الأهلي المصري يتأهل لنهائي دوري أبط...

الأهلي المصري يتأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا

المباراة تنتهي بالتعادل الإيجابي 1-1 والفريقان يحتكمان لضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء مباراة الذهاب بنفس النتيجة في الكاميرون.

القاهرة - تأهل الأهلي المصري إلى الدور النهائي في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه كوتون سبور الكاميروني 7-6 بركلات الترجيح اليوم الأحد.

 

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في لقاء الإياب وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي اقيمت في الكاميرون.

 

وتقدم عبد الله السعيد بهدف مبكر للأهلي بضربة رأس في الدقيقة الثالثة.

 

لكن الهداف كادا بوجودا أدرك التعادل لكوتون سبور بعدما استغل خطأ دفاعيا في الدقيقة 65.

 

واحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح ورغم إهدار صانع اللعب محمد أبو تريكة الركلة الأولى للأهلي إلا أن كوتون سبور أخفق في ركلتين لتنتهي المباراة بفوز الفريق المصري.

 

وسيلتقي الأهلي المدافع عن اللقب في الدور النهائي مع اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي الشهر المقبل.

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