محمد صلاح يتلقى أقوى عرض في مسيرته الكروية

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

كشفت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية، عن اهتمام نادي بروسيا دورتموند الألماني بالمصري محمد صلاح، لاعب بازل السويسري.

وأكد الصحيفة المتخصصة في شؤون انتقالات اللاعبين، أن يورغن كلوب المدير الفني للفريق الأصفر، معجب باللاعب المصري ذو القدم اليسرى، وأرسل كشافاً لمتابعته.

واتفقت صحيفة انفوتيكر السويسرية مع ما نشرته نظيرتها الإيطالية، حيث أكدت على اهتمام وصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بلاعب بازل الشاب.

ويعد دورتموند هو الأقوى حتى الآن بين الأندية التي أبدت اهتمامها بصلاح، مثل توتنهام وفيورنتنيا وروما وسيسكاموسكو.

ويعيش الدولي المصري حالة من الحزن خلال هذه المرحلة عقب خسارة المنتخب المصري بستة أهداف لهدف واحد أمام غانا في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014.