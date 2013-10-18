بداية رائعة للمغرب وتونس في بطولة العالم للناشئين

أبوظبي - التهم أسود المغرب منافسهم كرواتيا بثلاثية مقابل هدف، في أولى مبارياتهم بكأس العالم للناشئين الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة، حيث أقيمت المباراة على ملعب نادي دبا الفجيرة، وتصدر المنتخب المغربي بهذا الفوز المجموعة الثالثة، في انتظار نتيجة لقاء أوزبكستان وبنما.

وتألق أسود أطلس في اللقاء، خاصة في الشوط الأول، ووضحت خطورتهم ومهارتهم الفردية، ولقنوا منافسهم درساً في الفنون الكروية والسرعة في أرض الملعب، رغم القوة البدنية والأجساد العملاقة لكرواتيا، وأحرز أهداف المنتخب المغزبي كل من كريم أشهبار هدفين (د 27 و د 40 ) ونبيل الجعدي (د 45) وأحرز لكرواتيا موريتش (د 59 ).

حقق المنتخب التونسي للناشئين فوزاً غالياً على نظيره الفنزويلي 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الشارقة ضمن منافسات الدور الاول في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، والتي تحتضن منافستها إمارة الشارقة، وحصد أول ثلاث نقاط له في المونديال.

ويعد هذا الفوز هو الثاني للمنتخبات العربية المشاركة، ليكون يوم الإنتصارات العربية في هذه البطولة.

وكانت مباريات كأس العالم للناشئين قد بدأت يوم الخميس 17 تشرين الأول/أكتوبر بفوز ساحق لكل من الأورغواي 7-0 على نيوزيلندا والبرازيل 6-1 على منتخب سلوفاكيا، أما منتخب الإمارات العربية المتحدة مستضيف البطولة فقد تلقى خسارة مفاجئة أمام منتخب هندوراس 2-1، وحققت إيطاليا فوزاً صعباً على ساحل العاج 1-0.

وفازت اليابان على روسيا بنتيجة 1-0 وأوزبكستان على منتخب بنما 2-0.