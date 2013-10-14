مدرب الأردن يؤكد أن تركيزه منصب على مواجهة عُمان

عمّان- أكد مدرب منتخب الأردن حسام حسن، أن تركيزه منصبّ حاليا على مواجهة سلطنة عمان، الثلاثاء، في تصفيات كأس آسيا 2015 لكرة القدم وسط رغبة كبيرة في التأهل للبطولة القارية للمرة الثالثة.

وقال حسن في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الأردني، الإثنين، إن الفريق ينظر إلى المباراة بحرص كبير على الفوز سعيا لتعزيز فرصته في التأهل من المجموعة الأولى إلى كأس آسيا.

وأضاف "لم يتأهل المنتخب الأردني إلى نهائيات آسيا سوى مرتين في تاريخه؛ وهذا يدفعنا نحو العمل من أجل ظهور الفريق مجددا في هذا المحفل الآسيوي والسبب يعود لاعتبارات عديدة أبرزها السمعة الكبيرة التي بات المنتخب يتمتع بها".

وأكد حسن أنه يدرك مدى الطموحات الكبيرة على الأردن من أجل الفوز في ظل أنه المنتخب العربي الوحيد في آسيا التي تبقى فرصته قائمة في التأهل إلى كأس العالم 2014.

وقال مدرب الأردن الذي سيلتقي الشهر المقبل مع صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية على بطاقة الظهور في كأس العالم: "الآن نركز على مباراة عمان فقط ولن ندخل أنفسنا في دوامة الملحق العالمي حتى لا تتشتت أفكارنا".

وأضاف القائد السابق لمنتخب مصر والذي شارك في كأس العالم 1990 "أمامنا وقت بعد مباراة الغد للعمل بشكل واضح من أجل التحضير لمحطة الملحق العالمي".

وردا على سؤال حول إخفاق الجهاز الفني الحالي في تحقيق أي فوز رسمي قال حسن: "على العكس تماما فقد كانت النتائج الاخيرة إيجابية ومكسب للمنتخب سواء بالتعادل مع سوريا في طهران بعد سلسلة من الخسائر خارج الأرض أو عبر تخطي أوزبكستان في مباراتي الملحق الآسيوي".

وتعادل الأردن مع أوزبكستان 1-1 ذهابا وانتهت مباراة الإياب بنفس النتيجة قبل أن يتفوق بركلات الترجيح على منافسه.