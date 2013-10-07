العراق يقرر الإنسحاب من كأس الخليج في حال نقل إلى السعودية

الرياض- (خاص) من ريمون القس هدد وزير عراقي بإنسحاب المنتخب العراقي من بطولة كأس الخليج في حال تم نقل البطولة إلى المملكة العربية السعودية. وقرر مجلس الوزراء العراقي الإنسحاب من البطولة في حال عدم إقامتها في مدينة البصرة جنوب العراق، ونقلها إلى مدينة جدة السعودية، لإستمرار فرض الحظر على ملاعبها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. ووصف وزير الشباب والرياضة العراقي جاسم محمد جعفر الإثنين قرار اتحاد الكرة الدولي "فيفا" بإستمرار فرض الحظر على الملاعب العراقية وعدم السماح بإقامة المباريات الودية والرسمية في العراق بالـ "صدمة". ورفض الفيفا طلب نظيره العراقي برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية خلال الفترة المقبلة، حيث حرص وفد من الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة ناجح حمود على التواجد في زيوريخ لتقديم التماس إلى مسؤولي الفيفا بشأن رفع الحظر عن ملاعب العراق، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض. وذكر الموقع الرسمي للفيفا إن مسؤولي اللعبة قرروا بالإجماع عدم رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية خلال الفترة المقبلة لعدم إستقرار الوضع الأمني. وأثار قرار الفيفا إمتعاض الشارع العراقي الذي إعتبره "غير منصف".