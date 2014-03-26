نقل مباشر.. قرعة كأس آسيا "أستراليا 2015"

ننقل لكم مباشرة وقائع إجراء قرعة بطولة الأمم الآسيوية السادسة عشر، والتي تستضيفها إستراليا في يناير 2015 بمشاركة 16 منتخباً، نصفهم من المنتخبات العربية، قابلين للزيادة في حالة تأهل المنتخب الفلسطيني إذا ما فاز بكأس التحدي الآسيوي في آيار/مايو المقبل.

وقام الاتحاد الآسيوي بتنصيف المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات، وفقاً لآخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويضم المستوى الأول منتخبات: أستراليا وإيران وأوزبكستان واليابان(حامل اللقب).

ويضم المستوى الثاني منتخبات: السعودية والإمارات والأردن وكوريا الجنوبية.

ويضم المستوى الثالث منتخبات: العراق وقطر وعُمان والصين.

ويضم المستوى الرابع منتخبات: البحرين والكويت وكوريا الشمالية والمنتخب الفائز بكأس التحدي 2014.

وستوزع المنتخبات على 4 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة منتخباً واحداً من كل مستوى من المستويات السابقة، مع وضع المنتخب الأسترالي علي قمة مجموعة كونه البلد المنظم.

ويشارك في مراسم القرعة، التي ستجرى بدار الأوبرا بمدينة استراليا، النجم الإيطالي اليساندرو ديل بييرو سفير البطولة التي من المقرر أن تجري فعاليتها بخمس مدن هي ملبورن وسيدني وكانيبرا وبريزبين ونيوكاسل.