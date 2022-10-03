الهلال السوداني يعلق على واقعة تزييف اللقاء الودي أمام مازيمبي الكونغولي

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بيانا رسميا رد من خلاله على الأخبار التي تحدثت عن واقعة غريبة شهدها لقاؤه الودي المفترض أمام مازيمبي الكونغولي، حيث فضل الفريق الكونغولي مشاركة فريق دون بوسكو مكانه في المباراة ولعب بقمصانه وفاز على الفريق السوداني 3-1، مساء الأحد.

وأمام الأخبار التي انتشرت في وسائل إعلام سودانية عن اللقاء الودي وبعضها اعتبر الواقعة فضيحة، أصدر مجلس إدارة الهلال السوداني بيانا أكد من خلاله أنه تلقى توضيحات من مازيمبي الكونغولي بشأن المباراة وأن الفريق نتيجة نقص قائمة لاعبيه بسبب إيقاف 5 لاعبين من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ وإصابة 4 لاعبين اضطر للاستعانة بلاعبين من فريق صديق لخوض اللقاء.

وجاء في بيان مجلس إدارة الهلال السوداني: ”إيمانا منا بضرورة توضيح كافة الحقائق للرأي العام وإعمالا لمبدأ الشفافية العالية، نصدر هذا التوضيح الخاص بالمباراة الإعدادية التي خاضها فريق الكرة الأول أمس“.

وأضاف البيان: ”حرصاً من مجلس الإدارة على تجهيز الفريق بالصورة المثلى، لمباراته أمام الشباب التنزاني في ذهاب دور الـ“32″ من مسابقة أبطال أفريقيا، فقد استجابت الإدارة ممثلة في القطاع الرياضي لطلب الطاقم الفني، بإقامة معسكر إعدادي قصير بمدينة لوبومباشي بجمهورية الكونغو الديمقراطية يتخلله مباراة إعدادية مع تي بي مازيمبي الكونغولي وتواصلت إدارة النادي والمدرب مع إدارة مازيمبي، ووافق الأخير على خوض التجربة وتم التنسيق لها بواسطة القطاع الرياضي، والمدير الفني“.

🚨 توضيح من مجلس إدارة نادي الهلال بشأن مباراة اليوم ⬇️ pic.twitter.com/b3AXiLN1Bb — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) October 2, 2022

وتابع: ”وبعد الحديث الذي تم تداوله أمس، حرصت رئاسة البعثة وإدارة النادي على التواصل مع مازيمبي، وقد جدد الأخير تأكيده على خوض المواجهة، التي بالفعل أقيمت وعلى ملعب مازيمبي، وعقب المباراة تواصلت رئاسة بعثة الهلال مع نائب سكرتير مازيمبي، طالباً منه توضيحا بشأن ما تم تداوله، وقد أوضح الأخير أن ناديه تلقى خطاباً من (كاف)، مفاده إيقاف 5 عناصر أساسية عن مباراته المقبلة في مسابقة أبطال أفريقيا، إضافة إلى أن النادي يفقد خدمات 4 عناصر بداعي الإصابة“.

وذكر نائب السكرتير أن مدرب فريقه رفض خوض المواجهة بداعي تخوفه من تعرض مزيد من اللاعبين للإصابات، فيما تمسكت إدارة مازيمبي بخوض المباراة، وفي ظل هذا الوضع، أوضح نائب السكرتير أنهم قد توصلوا إلى ضم 9 عناصر من الفريق الأول لقائمة مباراة أمس، والاستعانة بعناصر من فريق صديق، ووفقاً لنائب السكرتير فإن ناديه قد أضطر لهذه الخطوة مجبراَ عقب التصعيد الذي تم بين الإدارة والمدير الفني.

ختاماً نؤكد لجماهير الهلال على امتداد الوطن وخارجه حرصنا واهتمامنا الكبير بتجهيز وتطوير فريق كرة القدم وتوفير كل المعينات والمطلوبات الفنية والإدارية حتى يتسنى لفريقنا الذهاب بعيدا في المنافسات الأفريقية.

ويواجه الهلال السوداني نظيره فريق يانز أفريكانز التنزاني، فيما يواجه مازيمبي فريق فيبرس الأوغندي في ذهاب الدور الثاني المؤهل لدوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.