دون بوسكو يواجه الهلال السوداني بقمصان مازيمبي (صور)

يستعد الهلال السوداني لمواجهة يانز أفريكانز التانزاني في ذهاب الدور الثاني المؤهل لدوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وذلك بإجراء لقاءات ودية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكان الهلال السوداني أعلن سابقا أنه سيواجه مازيمبي الكونغولي في لقاء ودي يومه الأحد في لومباشي لكن حسب تقارير إعلامية سودانية لم يواجه الفريق الكونغولي الشهير ولعب لقاء ضد فريق دون بوسكو الكونغولي.

وارتدى الفريق الكونغولي قمصان فريق مازيمبي الكونغولي وهو ما اعتبر فضيحة لكون الهلال أعلن سابقا أنه سيواجه أشهر فرق الكونغو الديمقراطية المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات.

وعلق عدة صفحات سودانية على الخبر ووصفته بالفضيحة حيث كتب “ FCH World ”: ”فضيحة في فريق الكرة للهلال “ و“ نادي الهلال لعب مع فريق دون بوسكو في اللقاء الودي اليوم وألبس الفريق المستضيف قمصان فريق تي بي مازيمبي“.

كما نشر الموقع صورة للفريق الكونغولي دون بوسكو بقميص مازيمبي وكتب:“ مازيمبي الغلابة“.

وأكد موقع “ SDN SPORT “ السوداني أن مازيمبي اعتذر عن مواجهة الهلال وأن فريق دون بوسكو أعلن عبر موقعه الرسمي مواجهة الفريق السوداني في لقاء ودي ليعوض مواطنه بينما أصر الهلال على كونه سيواجه مازيمبي .

و وارتدى دون بوسكو قمصان مازيمبي ولعب أمام الهلال اللقاء الودي وفاز 3-1 .

ويستعد مازيمبي لمواجهة فيبرس الأوغندي بدوره في ذهاب الدور الثاني المؤهل لدوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

و تجرى لقاءات ذهاب الدور الثاني أيام الجمعة والسبت والأحد 7 و8 و9 من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي في حين تجرى لقاءات الذهاب أيام 13 و14 و 15 و16 من نفس الشهر .

ويجري الهلال السوداني لقاءات ودية بسبب عدم وجود منافسات محلية حيث لم ينطلق الدوري السوداني في موسمه الجديد علما أنه حامل لقب الموسم الماضي الذي أنها يوم 26 تموز/يوليوز الماضي .