الشرطة يلدغ الكرخ ويتوج بطلًا لكأس السوبر العراقي (فيديو)

تُوِّج نادي الشرطة العراقي بطلًا لكأس السوبر العراقي، اليوم الأحد، بعد فوزه الصعب بنتيجة 1/0 على منافسه الكرخ.

وجاء هدف المباراة الوحيدة بتوقيع عبدالمجيد بوبكر في الدقيقة 43 من تسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء، على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

وطرد حكم المباراة اللاعب كرار سعد في الدقيقة 9+4.

وفي مباراتي، الموسم الماضي، في الدوري العراقي فاز الشرطة 1/0 في مباراة الدور الأول، وفاز الكرخ 2/1 في مباراة الدور الثاني.

والزوراء أكثر نادٍ تتويجًا بكأس السوبر العراقي برصيد 5 ألقاب، مقابل لقبين لكل من القوة الجوية والشرطة، ولقب للطلبة.

We are the 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥𝗦 of the 2022 Iraqi Super Cup 🏆🎉

الشرطة بطلاً لكأس السوبر ٢٠٢٢ 🟢 pic.twitter.com/RW2n2rei0e

— Al-Shorta SC نادي الشرطة (@AlShortaSC_EN) October 2, 2022