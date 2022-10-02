الشرطة يلدغ الكرخ ويتوج بطلًا لكأس السوبر العراقي (فيديو)

تُوِّج نادي الشرطة العراقي بطلًا لكأس السوبر العراقي، اليوم الأحد، بعد فوزه الصعب بنتيجة 1/0 على منافسه الكرخ.

وجاء هدف المباراة الوحيدة بتوقيع عبدالمجيد بوبكر في الدقيقة 43 من تسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء، على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

هدف جميل لنادي الشرطة ضد الكرخ في نهائي كاس السوبر. الشوط الأول الشرطة 1 _ 0 الكرخ pic.twitter.com/OKQeJxIK34 — العراق سبورت (@Iraq_Sport1) October 2, 2022

وطرد حكم المباراة اللاعب كرار سعد في الدقيقة 9+4.

وفي مباراتي، الموسم الماضي، في الدوري العراقي فاز الشرطة 1/0 في مباراة الدور الأول، وفاز الكرخ 2/1 في مباراة الدور الثاني.

والزوراء أكثر نادٍ تتويجًا بكأس السوبر العراقي برصيد 5 ألقاب، مقابل لقبين لكل من القوة الجوية والشرطة، ولقب للطلبة.