إقالة حازم مصطفى من رئاسة المريخ السوداني وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة أيمن المبارك

قررت لجنة الانتخابات بنادي المريخ السوداني إقالة حازم مصطفى من رئاسة النادي، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة أيمن المبارك لمدة شهرين.

وعاش نادي المريخ السوداني أزمة تسيير في الفترة الأخيرة نتيجة صراعات داخلية، وانتهت منذ عدة أيام فترة لجنة التسيير التي قادها الرئيس المؤقت حازم مصطفى في ظل اتهامات بسوء التسيير الإداري والمالي.

يذكر أنه تم تعيين حازم مصطفى على رأس لجنة التسيير المؤقتة في شهر تموز/ يوليو الماضي بعد صراع طويل؛ نتيجة انتخاب مجلسين لإدارة الفريق الأول برئاسة حازم مصطفى، والثاني برئاسة آدم مكي عبد الله (سوداكال).

وتدخل الاتحاد السوداني لكرة القدم واعتمد مجلس إدارة حازم مصطفى؛ وهو ما دفع منافسه للجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي التي ألغت انتخابات النادي.

ويواجه المريخ السوداني فريق أهلي طرابلس الليبي في ذهاب الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا، الجمعة القادم، للتأهل لدوري المجموعات.

وفيما يلي قامة أعضاء اللجنة المؤقتة لنادي المريخ السوداني:

أيمن المبارك ابو جيبين (رئيسا).

أوكتاي (نائب أول).

مجذوب المجذوب (الشؤون المالية).

بدرالدين عبدالله النور (الشؤون القانونية والإدارية).

أسامة عبدالجليل (الشؤون الرياضية).

مرتضي بتري.

هيثم كابو.

تهاني حامد.