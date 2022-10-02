الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشرطة ضد الكرخ في كأس السوبر العراقي

يستضيف ملعب ”المدينة“ بالعاصمة العراقية بغداد المباراة المرتقبة التي تجمع بين الشرطة والكرخ، مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس السوبر العراقي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة السوبر العراقي بين الشرطة والكرخ.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الشرطة والكرخ على ملعب المدينة الدولي في السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت العراق.

وتذاع المباراة عبر قناة الرابعة العراقية الرياضية.. ويديرها الحكم علي صباح.

ماذا يقول التاريخ؟

يدخل الشرطة هذه المواجهة بوصفه بطل الدوري العراقي في نسخته الماضية، بينما يحمل الكرخ لقب الكأس.

ويحمل الشرطة لقب كأس السوبر العراقي مرة وحيدة عام 2019، بينما لم يفز الكرخ باللقب من قبل.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 29 مايو بفوز الكرخ بنتيجة 2-1 في الجولة 33 للدوري العراقي.

الشرطة.. وانتصارات مؤمن سليمان

يخوض فريق الشرطة مواجهة السوبر العراقي لاستكمال الانتصارات التي يحققها تحت قيادة مدربه المصري مؤمن سليمان، الذي نجح في إعادة لقب الدوري لأحضان الشرطة.

وخاض فريق الشرطة معسكرين في بغداد وأربيل ولعب بعض المباريات الودية وخسر أمام منتخب العراق بنتيجة 1-0.

وتعاقد الشرطة مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها السوري مارديك مارديكيان والسنغالي إدريسا نيانغ بخلاف سجاد جاسم وأمجد وليد ونواف يونس وأحمد فرحان وأحمد يحيى.

ويعتمد الشرطة على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد باسل ويقود خط الدفاع مناف يونس وكرار عامر ووليد سالم وأحمد يحيى.

ويقود خط الوسط إدريسا نيانغ وبجواره محمد مظهر وأحمد فرحان وعلي حصني مع ثنائي الهجوم محمود المواس ومارديك مارديكيان.



الكرخ.. وإنجاز السوبر

يسعى الكرخ لتحقيق الفوز بلقب السوبر العراقي بعدما حقق لقب الكأس بقيادة مديره الفني أحمد عبد الجبار.

وتعاقد الكرخ مع 5 لاعبين أجانب لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد على رأسهم الجواتيمالي كارلوس استرادا والسوري كامل حميشة والثلاثي البرازيلي كايو أكاروا وبولاكار وشالون.

ويعتمد أحمد عبد الجبار على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد شاكر وأمامه الرباعي كايو وكارلوس استرادا وعمر نوري وعلي نبيل للدفاع.

ويقود خط الوسط يوسف فوزي وبولاكار وكامل حميشة وزيدان عبد الجبار وجعفر عباس ويقود الهجوم شالون.

وقال صالح سدير، نجم منتخب العراق الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة بين الشرطة والكرخ ستكون قوية في بداية موسم للكرة العراقية.

وأوضح أن الشرطة قدم موسماً رائعاً مع مدربه مؤمن سليمان وظهر بصورة مميزة مؤكداً أن الكرخ أيضاً حقق الفوز بلقب الكأس ويقوده مديره الفني أحمد عبد الجبار الذي يتطلع لمواصلة نتائجه المميزة.