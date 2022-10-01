بسبب التلاعب بأعمار اللاعبين.. استبعاد منتخب الناشئين السوداني من تصفيات أمم أفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ استبعاد منتخب الناشئين السوداني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للاعبين المحليين بسبب تجاوز لاعب للسن القانوني.

وكان أسامة عطا المنان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، قد كشف عن سقوط أحد عناصر منتخب الناشئين في اختبار ”كشف العمر“ من جملة 24 لاعبا، وبناء عليه فقد تم إقصاء المنتخب السوداني للناشئين من التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للمحليين عن منطقة ”سيكافا“.

وأضاف: ”كما فشل لاعبان اثنان من منتخب جيبوتي أيضا وتم إقصاؤه رفقة السودان“.

وكان من المقرر أن يقيم منتخب الناشئين معسكرا قصيرا في تنزانيا، حيث كان سيواجه نظيره التنزاني، يوم الأربعاء المقبل، قبل السفر إلى إثيوبيا لخوض تصفيات أمم أفريقيا لإقليم سيكافا، الذي ينطلق في 30 سبتمبر الحالي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حدد موعد ومكان قرعة بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين التي ستحتضنها الجزائر، في الفترة المتراوحة ما بين 13 يناير و4 فبراير من عام 2023.

وكان من المفترض أن تشهد هذه النسخة من البطولة القارية، مشاركة 18 منتخبا للمرة الأولى منذ انطلاقها، حيث كان عدد المنافسين على اللقب الأفريقي لا يتجاوز 16 منتخبا.

والنسخة الحالية سيشارك بها منتخبات المغرب، الجزائر، ليبيا، السنغال، مالي، موريتانيا، ساحل العاج، النيجر، غانا، الكاميرون، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، إثيوبيا، موزمبيق، أنغولا ومدغشقر.