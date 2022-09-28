ناصر الخليفي يقترب من شراء حصة أغلبية في أتلتيكو مينيرو البرازيلي

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تقدم بعرض لشراء أتلتيكو مينيرو البرازيلي مقابل ما يقرب من 2.5 مليار ريال برازيلي.

وقال موقع Esporte البرازيلي إن الصحفي خورخي نيكولا قدم معلومات مباشرة عن أن الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان، سيقدم عرضا يمنحه السيطرة على النادي.

ووفقًا للصحفي الذي يعمل في محطة ساو باولو الإذاعية، فإن المفاوضات تتقدم والطرفين سيتبادلان الوثائق بالفعل. وسيكون المبلغ المستثمر يهدف للحصول على أغلبية من أسهم شركة أتلتيكو مينيرو لكرة القدم، أي حوالي 51٪.

عبر التشكيك في بيع الرافعات الاقتصادية.. ناصر الخليفي ينتقد برشلونة مجددا https://t.co/EEW2IAShNS pic.twitter.com/phBXjiY97h — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 28, 2022

والخليفي مالك باريس سان جيرمان هو الرئيس التنفيذي الحالي لشركة قطر للاستثمارات الرياضية، وهو صندوق استثماري مرتبط بحكومة قطر، ورئيس الاتحاد القطري للتنس ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للتنس ورئيس رابطة الأندية الأوروبية. كما شغل منصب مدير شبكة قنوات beIN SPORTS عام 2006.

وفي الوقت الحالي في كرة القدم البرازيلية يملك نادي بوتافوغو جون تكستور، بينما يملك فاسكو دي غاما شركة 777 بارتنرز، وكروزيرو يملكه النجم البرازيلي رونالدو، فيما اقترب باهيا من الانضمام إلى مجموعة سيتي جروب التي يملكها الشيخ منصور بن زايد مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعبر صندوق قطر للاستثمارات الرياضية، المساهم الوحيد في باريس سان جيرمان، اشترت قطر من كولوني كابيتال النادي الباريسي في عام 2012، لتحقق نجاحا محليا كبيرا.

ولدى سؤال الأمير تميم بن حمد أمير قطر في مقابلة مع مجلة فرنسية مؤخرا بشأن نجاح الاستثمار في نادي العاصمة الفرنسية، لم يتردد الأمير ثانية واحدة في الرد قائلا: ”بالطبع! الرياضة ليست عملاً تجاريًا مثل أي عمل آخر. إذا كنت ترغب في الاستثمار مهما كانت الرياضة، يجب أن يكون لديك شغف بهذه الرياضة وإلا فإنك تهدر أموالك“.

وأضاف أمير قطر: ”لكن إذا كانت إدارة أموالك بشكل صحيح فقيمة المشروع ستنمو وهذا ما حدث مع باريس سان جيرمان. يفخر القطريون بالعقد الذي قضوه مع باريس سان جيرمان. الرياضة هي جزء أساسي من حمضنا النووي“.