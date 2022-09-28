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رياضة

نجاة كرار نبيل لاعب القوة الجوية العراقي من موت محقق بعد حادث سير مروع (فيديو)
تاريخ النشر: 28 سبتمبر 2022 20:09 GMT
تاريخ التحديث: 28 سبتمبر 2022 23:00 GMT

نجاة كرار نبيل لاعب القوة الجوية العراقي من موت محقق بعد حادث سير مروع (فيديو)

أعلن نادي القوة الجوية العراقي نجاة لاعبه كرار نبيل من موت محقق، بعد تعرضه لحادث سير مروع خلال ذهابه إلى عائلته في محافظة الديوانية. وأشارت تقارير صحفية عراقية

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي القوة الجوية العراقي نجاة لاعبه كرار نبيل من موت محقق، بعد تعرضه لحادث سير مروع خلال ذهابه إلى عائلته في محافظة الديوانية.

وأشارت تقارير صحفية عراقية إلى أن كرار نبيل تعرض لحادث سير مروع على طريق ”ناحية النيل“؛ بسبب عبور سيارة كبيرة عكس السير خلال ذهابه إلى عائلته في محافظة الديوانية.

يذكر أن نادي القوة الجوية أعلن، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع المحترف البرازيلي دانيال فيليبي.

وكان القوة الجوية قد أعلن تعاقده مع ثلاثة أجانب في وقت سابق هم: المهاجم الغيني مامادوبا بانجورا القادم من نادي حمام الأنف التونسي، والمدافع المغربي عبد الحكيم أقليدو لاعب اتحاد طنجة السابق، والمدافع الدولي البنمي رودريجو ميلر.

ويواصل النادي تحضيراته في ملعبه للموسم الجديد 2022-2023 تحت قيادة المدير الفني قحطان جثير.

وسينطلق الدوري العراقي الممتاز في السابع من أكتوبر المقبل.

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