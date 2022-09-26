الشرطة العراقي يوضح حقيقة عمر لاعبه محمد داوود (صورة)

أوضح نادي الشرطة العرافي حقيقة تقدم لاعبه محمد داوود في العمر.

وتم تداول صورة للاعب محمد عمر يبدو فيها متقدما في العمر ويظهر فيها وجود ”صلع“ في الرأس، رغم أنه صغير في العمر في الحقيقة.

نادي الشرطة العراقي ينشر صورة جديدة للاعبه محمد داوود بعد تداول صورة يبدو فيها أكبر سنًا من عمره (22عاما). pic.twitter.com/U4bsNV0Jkf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 26, 2022

وأثارت صورة داوود الأولى جدلا حول عمره الحقيقي، خاصة في ظل طرح أزمة تزوير أعمار اللاعبين في العراق بشكل دائم.

لكن نادي الشرطة نشر صورة لمحمد داوود يبدو فيها أصغر من العمر الذي بدا في الصور السابقة المتداولة وكتب ”ولدنا محمد داوود، الرد في الحبيبية“ (ملعب المدينة الدولي).

يشار إلى أن محمد داوود يبلغ من العمر 22 عاما و8 أشهر، وانتقل إلى الشرطة من النفط في 2021.

ونال الشرطة لقب الدوري العراقي موسم 2021/2022 بعدما حصد 91 نقطة من 38 مباراة متقدما بـ21 نقطة عن الوصيف القوة الجوية.

ومن المقرر أن يلعب الشرطة مع منافسه الكرخ الشهر المقبل في كأس السوبر العراقي على ملعب المدينة الدولي.