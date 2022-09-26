الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأردن ضد عمان

يستضيف ملعب ”عمان“ الدولي المباراة التي تجمع بين منتخب الأردن وضيفه عمان مساء اليوم الاثنين، في نهائي بطولة الأردن الدولية الودية.

وتقام أيضاً مواجهة بين العراق وسوريا لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأردن ضد عمان.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخبي الأردن وعمان في الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت الأردن، العاشرة مساءً بتوقيت عمان.

وتذاع المباراة عبر قناة الأردن الرياضية بصوت المعلق أحمد الخلايلة، وقناة عمان الرياضية بصوت المعلق موسى عيد، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي، وقناة العراق الرياضية بصوت المعلق علي الشمري.

🗒️ منتخبنا الوطني الأول يواجه نظيره الأردني في نهائي البطولة الدولية.. غداً#الأردن_عمان#بطولة_الأردن_الدولية pic.twitter.com/rxp5Z3RaXG — OFA – Official Page (@OmanFA) September 25, 2022

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1990 وفاز الأردن ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-0 كما فاز منتخب الأردن بنتيجة 3-1 في دورة الألعاب العربية 1997.

وتغلب المنتخب الأردني على عمان بنتيجة 2-0 في دورة الألعاب العربية 1999، وتبادل المنتخبان الفوز بنتيجة 3-0 في تصفيات كأس آسيا 2007.

وفاز منتخب الأردن بنتيجة 3-1 في بطولة غرب آسيا عام 2008، وتغلب منتخب الأردن بنتيجة 1-0 في تصفيات مونديال 2014 وفاز منتخب عمان بنتيجة 2-1.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في تصفيات كأس آسيا 2015، بينما كانت آخر مواجهة بين المنتخبين يوم 20 مارس 2021 في تجربة ودية دون أهداف.

📸 | النشامى ينهي تحضيراته للقاء المنتخب العُماني بنهائي البطولة الدولية الرباعية التفاصيل: https://t.co/CqclgWHrNB رابط حجز التذاكر: https://t.co/yzse8BBymv#معك_يالنشمي pic.twitter.com/ASBcl7wLLI — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) September 25, 2022

أسلحة الأردن

يبحث منتخب الأردن عن تحقيق الفوز بالمباراة النهائية بعد الفوز على حساب سوريا والتأهل لنهائي بطولة الأردن الدولية.

ويعول منتخب الأردن على خبرات مدربه العراقي عدنان حمد، الذي قاد النشامى لتحقيق الفوز على حساب سوريا.

ويعتمد عدنان حمد على تشكيلة تضم حارس المرمى يزيد أبو ليلى وأمامه رباعي خط الدفاع يزن العرب وعبد الله نصيب وإحسان حداد ومحمد أبو حشيش.

ويقود خط الوسط نور الروابدة وأحمد سمير وإبراهيم سعادة مع ثلاثي الهجوم موسى التعمري ويزن النعيمات ومحمد أبوزريق (شرارة).

أوراق عمان

يتطلع منتخب عمان لتحقيق لقب البطولة بعد الصعود على حساب العراق بركلات الترجيح في المباراة الماضية.

ويعتمد الأحمر العماني على خبرات مدربه الصربي برانكو إيفانكوفيتش للفوز على حساب الأردن.

ويقود التشكيلة العمانية حارس المرمى إبراهيم المخيني وأمامه الرباعي جمعة الحبسي وأحمد الخميسي وأمجد الحارثي وأحمد الكعبي للدفاع.

ويقود خط الوسط أرشد العلوي وصلاح اليحيائي وجميل اليحمدي وحارب السعدي مع ثنائي الهجوم زاهر الأغبري ومحسن الغساني.

وقال علاء إبراهيم، مهاجم الوحدات الأردني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة بين منتخبي الأردن وعمان ومن الصعب توقع نتيجتها.

وأوضح أن الأردن لديه مدرب قدير ويعلم خبايا الكرة العربية بقيمة عدنان حمد، كما أن المنتخب العماني يملك مدربا رحالة عمل في عدة دول عربية وصاحب خبرات وهو برانكو.