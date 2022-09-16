الأردن يستعد لأكبر حدث رياضي في 2022 باستضافة إسبانيا وديا قبل انطلاق المونديال

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الجمعة، مواجهة إسبانيا رسميا في مباراة ودية على ستاد عمان الدولي يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قبل انطلاق المونديال بثلاثة أيام، وذلك ضمن استعدادات منتخب إسبانيا للبطولة التي تستضيفها قطر.

وقال الاتحاد الأردني عبر حسابه على تويتر إن هذه المباراة أكبر حدث رياضي في الأردن في 2022، حيث سيلتقي مع أبطال العالم 2010 في عمان.

اكبر حدث رياضي في الاردن لهذا العام!

🇯🇴🆚🇪🇸 pic.twitter.com/2KcREGWpmU — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) September 16, 2022

وفي الوقت ذاته أعلن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني قائمة الفريق التي ستواجه سويسرا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية، وهي القائمة قبل الأخيرة لإسبانيا قبل مونديال قطر الذي سيبدأ في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراس المرمى: أوناي سيمون، روبرت سانشيز وديفيد رايا.

مدافعون: توريس وجوردي ألبا وجايا، هوغو غويلامون ودييغو لورينتي وإريك غارسيا وسيزار أزبيليكويتا وداني كارفاخال.

لاعبو الوسط: سيرجيو بوسكيتس ورودريغو هيرنانديز وبيدري وكوكي وجافي وكارلوس سولير وماركوس يورينتي.

المهاجمون: نيكو ويليامز وماركو أسينسيو وألفارو موراتا وبويرجا إغليسياس ويريمي بينو وفيران توريس.

ويخوض المنتخب الإسباني مباراتين في دوري الأمم ضد سويسرا والبرتغال، حيث تستقبل إسبانيا المنتخب السويسري على ملعب لاروساليدا السبت المقبل 24 سبتمبر/أيلول، في الجولة الخامسة من دوري الأمم، وستسافر إلى براغا لمواجهة المنتخب البرتغالي يوم الثلاثاء 27 سبتمبر.

وستكون المباراة ضد البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو آخر مباراة يلعبها فريق المدير الفني لويس إنريكي حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني موعد مواجهة الأردن قبل 72 ساعة فقط من انطلاق مونديال قطر، بينما ستلعب إسبانيا أولى مبارياتها في البطولة يوم 23 نوفمبر ضد كوستاريكا.

وتخوض إسبانيا مباريات كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات ألمانيا وكوستاريكا واليابان.

من ناحية أخرى، ستخضع جماهير المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر لاختبارات ما قبل السفر، وسيحتاجون إلى إجراءات تثبت حصولهم على لقاح فيروس كورونا لدخول المتاجر في كأس العالم، بعد أن أدخلت قطر قواعد جديدة تتعلق بكوفيد-19.

وستذهب جماهير من جميع أنحاء العالم إلى الشرق الأوسط في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمشاهدة منتخبات بلادها وهي تشارك في أول بطولة في الوطن العربي وتقام في الشتاء.