الخالدية يتوج بكأس السوبر البحريني لأول مرة في تاريخه على حساب الرفاع

توج فريق الخالدية بلقب كأس السوبر البحريني لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على الرفاع بثنائية نظيفة مساء اليوم الخميس.

انتهى الشوط الأول من كأس السوبر البحريني بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم سامي فريوي بالهدف الأول للخالدية في الدقيقة 56 من متابعة لعرضية زميله.

وعزز زاهر الأغبري تقدم فريقه بالهدف الثاني بعد الأول بدقيقتين، ليحصد الخالدية أول لقب لكأس السوبر البحريني في تاريخه.

🏆كأس السوبر البحريني : الخالدية يتغلب على الرفاع بهدفين نظيفين و يتوج بكأس السوبر 2022 للمرة الأولى في تاريخه.#كأس_السوبر_البحريني#الرفاع_الخالدية pic.twitter.com/8BdzaQcCW0 — الداهية سبورت (@ALDAHYASPORT) September 15, 2022

وحملت مواجهة الليلة رقم 12 في تاريخ كأس السوبر البحريني، ويعد فريق المحرق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 مرات.

ويحمل الرفاع والحد والنجمة اللقب مرتين ثم حقق المنامة والرفاع الشرقي اللقب مرة واحدة.

ولم يسبق أن تقابل الرفاع، حامل اللقب، والخالدية في كأس السوبر البحريني من قبل.