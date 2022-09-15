إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

رياضة

الخالدية يتوج بكأس السوبر البحريني لأول مرة في تاريخه على حساب الرفاع
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 17:46 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 18:25 GMT

الخالدية يتوج بكأس السوبر البحريني لأول مرة في تاريخه على حساب الرفاع

توج فريق الخالدية بلقب كأس السوبر البحريني لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على الرفاع بثنائية نظيفة مساء اليوم الخميس. انتهى الشوط الأول من كأس السوبر البحريني

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

توج فريق الخالدية بلقب كأس السوبر البحريني لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على الرفاع بثنائية نظيفة مساء اليوم الخميس.

انتهى الشوط الأول من كأس السوبر البحريني بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم سامي فريوي بالهدف الأول للخالدية في الدقيقة 56 من متابعة لعرضية زميله.

وعزز زاهر الأغبري تقدم فريقه بالهدف الثاني بعد الأول بدقيقتين، ليحصد الخالدية أول لقب لكأس السوبر البحريني في تاريخه.

وحملت مواجهة الليلة رقم 12 في تاريخ كأس السوبر البحريني، ويعد فريق المحرق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 مرات.

ويحمل الرفاع والحد والنجمة اللقب مرتين ثم حقق المنامة والرفاع الشرقي اللقب مرة واحدة.

ولم يسبق أن تقابل الرفاع، حامل اللقب، والخالدية في كأس السوبر البحريني من قبل.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play