الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الرفاع ضد الخالدية في كأس السوبر البحريني

يستضيف ملعب (البحرين) الوطني مساء اليوم الخميس المواجهة التي تجمع بين الرفاع والخالدية في بطولة كأس السوبر البحريني لكرة القدم.

ويجمع اللقاء بين الرفاع بطل دوري ناصر بن حمد والخالدية بطل كأس الملك.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الرفاع ضد الخالدية في كأس السوبر البحريني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت البحرين.

وتذاع المباراة عبر قناة البحرين الرياضية بصوت المعلق علي سعيد.

ماذا يقول التاريخ؟

تحمل مواجهة الليلة رقم 12 في تاريخ كأس السوبر البحريني، ويعد فريق المحرق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 مرات.

ويحمل الرفاع والحد والنجمة اللقب مرتين ثم حقق المنامة والرفاع الشرقي اللقب مرة واحدة.

ولم يسبق أن تقابل الرفاع، حامل اللقب، والخالدية في كأس السوبر البحريني من قبل.

الرفاع

يعيش الرفاع حالة معنوية مرتفعة في الفترة الأخيرة بعد أن تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي (منطقة الغرب) بتغلبه على الرفاع الشرقي بركلات الترجيح.

وبدأ الرفاع الموسم بالفوز على حساب الشباب بنتيجة 1-0 في بطولة الدوري البحريني.

ويسعى المدرب علي عاشور المدير الفني لفريق الرفاع لتحقيق الفوز بلقب كأس السوبر لتعزيز انطلاقة فريقه في الموسم الحالي.

ويعول الرفاع على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عبد الكريم الفردان وأمامه الرباعي سيد باقر وحمد شمسان وسيد عيسى ومؤيد العجان في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط علي حرم وأمامه الرباعي كميل الأسود وجاسم الشيخ ومحمد مرهون وعلي حسن سعيد وفي الهجوم محمد الرميحي.

أوراق الخالدية

يسعى الخالدية لتحقيق أول فوز في تاريخه بلقب كأس السوبر البحريني وتعويض الخسارة بالجولة الأولى في الدوري أمام الأهلي.

ويقود الخالدية مدربه البرتغالي برونو بيريرا الذي يعول على تشكيلة تضم

حارس المرمى سيد شبر وأمامه رباعي خط الدفاع لازار دجوردوفيتش وعبد الله الهزاع ومحمد عادل وفيصل غازي.

ويقود خط الوسط رافايل أسيس ودومينيك ميندي وبرنس أجرييه وأيمن الحرزي مع ثنائي الهجوم سامي فراوي وإسماعيل عبد اللطيف.

وقال محمد عبد العظيم (عظيمة)، مدرب الأهلي البحريني الأسبق ، لـ“إرم نيوز“ إن مواجهات السوبر كعادة لقاءات الكؤوس تكون مفتوحة على مختلف السيناريوهات.

وأشار إلى أن الخالدية قادم من الخسارة أمام الأهلي في افتتاحية مشواره بالدوري وهو أمر يؤثر بالسلب على معنويات اللاعبين ولكنهم أمام اختبار من مباراة واحدة لتحقيق اللقب وحصد البطولة للمرة الأولى في تاريخ ناديهم.

وأوضح أن الرفاع يملك خبرات أكبر من خلال لاعبيه بخلاف ارتفاع معنوياتهم بعد البداية الجيدة للموسم ولكن أرض الملعب لا تعترف سوى بالجهد والعرق والفريق الأكثر تركيزا سيكون الأقرب للتتويج.