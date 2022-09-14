خاميس رودريغيز يغادر الريان القطري معارا إلى أولمبياكوس اليوناني

كشفت تقارير صحفية أن الكولومبي خاميس رودريغيز سيغادر نادي الريان متجها إلى الدوري اليوناني.

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“، يوم الأربعاء، فقد وافق خاميس رودريغيز شفهيًا على الانضمام إلى أولمبياكوس اليوناني على سبيل الإعارة.

فيما أكدت صحيفة ”الوطن“ القطرية على أن اللاعب سيسافر اليوم إلى اليونان لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا للانتقال الرسمي إلى أولمبياكوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت جماهير الريان القطري شنت هجومًا لاذعًا على اللاعب الكولومبي، عقب خسارة الفريق أمام المرخية في الدوري القطري، يوم الأربعاء الماضي.

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. 🚨⚪️🔴🇨🇴 #transfers If all goes as planned, James will sign later today. Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2022

وتعرض الريان للهزيمة الخامسة في ست مباريات هذا الموسم، بعد أن استقبل هدفا متأخرا في الخسارة 2-1 من المرخية، وواجه الكولومبي خاميس رودريغيز صيحات استهجان في مشاركته الأولى هذا الموسم مع متذيل الترتيب بدوري نجوم قطر لكرة القدم.

وتداول مغردون فيديو لخاميس رودريغيز وهو يتلقى توبيخًا من الجماهير بسبب أدائه السيئ، حيث طالبه البعض بالذهاب إلى المستشفى بدلا من لعب كرة القدم.

ونزل رودريغيز بديلا في آخر ثلث ساعة تقريبا، في أول ظهور له بالموسم بعد غيابه بداعي الإصابة، ووجد في استقباله صيحات استهجان من الحاضرين بملعب الريان، إذ يواجه لاعب وسط ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق اتهامات بالتخاذل، وطالب الجمهور برحيله بعد أن عبر عن رغبته في الانتقال إلى بلنسية الإسباني قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

🚨🚨🚨 جمهور الريان تُهاجم اللاعب خاميس رودريغيز: • أذهب إلى المستشفى pic.twitter.com/ZAHgxEvfSh — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) September 8, 2022

ولم يترك رودريغيز بصمة مؤثرة في سبيل تحقيق الفوز الأول للريان، بل خسر فريقه بهدف علي المهندي بالدقيقة 83 بعد خطأ دفاعي في الرقابة.

ويبقى الريان، النادي الأكثر شعبية في قطر، في المركز الأخير بنقطة واحدة، بينما يملك المرخية ثماني نقاط بالمركز السابع.

وانضم النجم الكولومبي لصفوف الريان في سبتمبر 2021 قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي.

وخاض خاميس الموسم الماضي 9 مباريات مع الفريق القطري سجّل خلالها 3 أهداف.

وارتدى رودريغيز، البالغ 30 عامًا، ألوان كل من إينفيغادو الكولومبي وبانفيلد الأرجنتيني وبورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وريال مدريد الإسباني وإيفرتون الإنجليزي، كما لعب على سبيل الإعارة لمصلحة بايرن ميونخ الألماني.