خاميس رودريغيز يغادر الريان القطري معارا إلى أولمبياكوس اليوناني

كشفت تقارير صحفية أن الكولومبي خاميس رودريغيز سيغادر نادي الريان متجها إلى الدوري اليوناني.

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“، يوم الأربعاء، فقد وافق خاميس رودريغيز شفهيًا على الانضمام إلى أولمبياكوس اليوناني على سبيل الإعارة.

فيما أكدت صحيفة ”الوطن“ القطرية على أن اللاعب سيسافر اليوم إلى اليونان لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا للانتقال الرسمي إلى أولمبياكوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت جماهير الريان القطري شنت هجومًا لاذعًا على اللاعب الكولومبي، عقب خسارة الفريق أمام المرخية في الدوري القطري، يوم الأربعاء الماضي.

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. 🚨⚪️🔴🇨🇴 #transfers

If all goes as planned, James will sign later today.

Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2022