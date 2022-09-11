الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السيب ضد ظفار في الدوري العماني

يسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري العماني، مساء اليوم الأحد، بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريق السيب حامل اللقب، وضيفه فريق ظفار.

وانطلقت الجولة الرابعة بفوز بهلاء على مضيفه صور بنتيجة 1-0 كما فاز النهضة بالنتيجة ذاتها على ضيفه صحار، ثم فاز الرستاق بالنتيجة ذاتها على السويق، وتعادل النصر مع المصنعة دون أهداف.

وتغلب الاتحاد على العروبة بنتيجة 1-0، كما فاز عمان على مضيفه البشائر بنتيجة 2-1.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السيب ضد ظفار في الدوري العماني.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم الأحد بتوقيت عمان على ملعب (السيب).

وتذاع المباراة عبر قناة عمان الرياضية بصوت المعلق أحمد العجمي.

ترتيب الفريقين

يحتل السيب المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعدما حقق الفريق انتصارين مع تعادل وحيد دون هزيمة، وسجل الفريق 7 أهداف واستقبل 3 أهداف.

ويحتل ظفار المركز الخامس بالرصيد ذاته بواقع انتصارين وتعادل وحيد دون هزيمة، وسجل الفريق 3 أهداف دون استقبال أي هدف.

وتعادل الفريقان في آخر لقاءين بينهما بنتيجة 1-1 في الدوري العماني خلال الموسم الماضي.

وحقق السيب لقب الدوري العماني في آخر موسمين، بينما حصد ظفار اللقب 11 مرة وهو الأكثر تتويجًا باللقب وكان آخر موسم توج به 2018 – 2019.

أسلحة السيب

يخوض السيب هذه المواجهة باحثًا عن تحقيق الفوز على ظفار لاعتلاء الصدارة التي يتربع عليها حاليًّا الرستاق برصيد 10 نقاط.

وتأهل السيب أخيرًا إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عن منطقة الغرب بتغلبه على العربي الكويتي.

ويقود السيب المدير الفني الروماني إيلي ستان الذي يعتمد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد الرواحي وأمامه الرباعي محمد المسلمي وجمعة الحبسي ويوسف المالكي وحسن العجمي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عيد الفارسي وبجواره دانييل جيبولا وعلي البوسعيدي مع ثلاثي الهجوم صلاح اليحيائي ومحسن الغساني وعبد العزيز المقبالي.

أوراق ظفار

يسعى ظفار أيضًا لعبور عقبة السيب، خاصة أن ظفار يحلم باستعادة لقب الدوري العماني الغائب في آخر موسمين.

ويقود ظفار مديره الفني الأردني عمار الزريقي الذي حصد 7 نقاط في أول 3 جولات ويتطلع أيضًا لاعتلاء الصدارة، خاصة أن الفريق أظهر صلابة دفاعية ولم يستقبل أي هدف.

ويعتمد ظفار على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مازن الكاسبي وأمامه الرباعي عبد السلام عامر وثاني الرشيدي وعلي سالم ومعتز صالح في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط إسماعيل كواكو وبجواره قاسم سعيد وعلى الأطراف رائد إبراهيم وفيكو دوراتي ويقود الهجوم حسين الشحري وفخري العمدوني.

وقال حمزة الجمل، مدرب ظفار السابق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة جماهيرية وبمثابة قمة مبكرة في الدوري العماني.

وأضاف ”ظفار لديه جماهير متعطشة للانتصارات ولديه العديد من العناصر المميزة، كما إن السيب هو بطل الدوري في آخر موسمين ويسعى لحصد اللقب للموسم الثالث على التوالي“.