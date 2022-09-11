الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراتي المحرق ضد الحد.. والأهلي أمام الخالدية في الدوري البحريني

تنطلق، اليوم الأحد، منافسات النسخة الـ 67 من عمر الدوري البحريني لكرة القدم وسط توقعات بصراع مثير على اللقب.

وتنطلق منافسات دوري ”ناصر بن حمد“ البحريني بأربعة لقاءات تبدأ بمواجهة الرفاع الشرقي وضيفه البحرين، كما يلتقي الخالدية مع ضيفه الأهلي.

ويلعب الرفاع ضد الشباب، كما يخوض المحرق اختباراً مهماً ضد الحد في وقت لاحق اليوم الأحد.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهتي الخالدية والأهلي والمحرق ضد الحد.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأولى بين الخالدية وضيفه الأهلي في الخامسة وخمس دقائق مساء اليوم الأحد بتوقيت البحرين على ملعب ”مدينة خليفة“ الرياضية.

وتذاع هذه المباراة عبر قناة البحرين الرياضية 1 بصوت المعلق علي آل محسن.

وتقام مباراة المحرق ضد الحد في الساعة الثامنة مساءً على نفس الملعب.

وتذاع المباراة عبر قناة البحرين الرياضية 1 بصوت المعلق علي حسن.

ماذا يقول التاريخ؟

يعد المحرق الأكثر تتويجاً بلقب الدوري البحريني برصيد 35 مرة وخلفه الرفاع برصيد 14 مرة ثم الأهلي والبحرين برصيد 5 مرات لكل منهما، ثم الحد برصيد مرتين.

وحققت 5 أندية اللقب مرة واحدة وهي المالكية والبستين والرفاع الشرقي والحالة والعربي.

وحقق فريق الرفاع لقب الدوري البحريني في آخر موسمين وقبله الحد موسم 2019 – 2020، بينما فاز المحرق بآخر لقب موسم 2017 – 2018.

⚽️ قائمة الفريق الأول لكرة القدم للموسم 2022-2023 #muharraqclub pic.twitter.com/FUqmjqO3CH — Muharraq Club (@MuharraqClub) September 10, 2022

الخالدية × الأهلي

يتطلع الخالدية لتقديم بداية قوية في مشوار الدوري البحريني هذا الموسم بعدما احتل المركز الثالث في الموسم الماضي.

وتعاقد الخالدية مع المدرب البرتغالي برونو بيريرا لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وأبرم الخالدية عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها ضم الجناح زهير الأغبري والبرازيلي رافايل أسيس لاعب الوسط والنيجيري برنس أجرييه والجناح التونسي أيمن الحرزي والمهاجم الجزائري سامي فراوي بجانب الحارس سيد محسن وعلي عبد الله وعبد الله الهزاع.

ويقود تشكيلة الخالدية المتوقعة لمباراة الأهلي حارس المرمى سيد شبر وأمامه رباعي خط الدفاع لازار دجوردوفيتش وعبد الله الهزاع ومحمد عادل وفيصل غازي.

ويقود خط الوسط رافايل أسيس ودومينيك ميندي وبرنس أجرييه وأيمن الحرزي مع ثنائي الهجوم سامي فراوي وإسماعيل عبد اللطيف.

ويقود الأهلي مدربه علي صنقور الذي يبحث أيضاً عن تدشين بداية قوية لموسمه في الدوري البحريني.

وأبرم الأهلي عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها الواعد حسن مدن بجانب المغربي زكريا الإسماعيلي والبرازيلي فينسيوس فارجاس وعباس عياد ومحمد الشامسي.

ويقود تشكيلة الأهلي المتوقعة حارس المرمى علي جعفر وأمامه رباعي الدفاع زيد جابر وعلي ضياء وعبد الله العريبي وسيد بقير.

ويقود خط الوسط زكريا الإسماعيلي ومحمد الشامسي وعباس عياد وحسن مدن مع ثنائي الهجوم فينسيوس جونيور وجمال راشد.

المحرق × الحد

يدور صراع مثير أيضاً بين المحرق وضيفه الحد على نفس الملعب في مواجهة أخرى مثيرة في افتتاحية الدوري.

ويقود المحرق مدربه عيسى السعدون الذي يتطلع لحصد الفوز على ملعبه أمام الحد.

وأبرم المحرق عدة صفقات أبرزها الغاني فابيو غاما والجزائري هشام نقاش والإيطالي ماريو فونتانيللا والجزائري حسين العقبي.

ومن المرجح أن يعتمد المحرق على تشكيلة تضم حارس المرمى سيد جعفر وأمامه رباعي الدفاع صالح الزبيدي وعبد الله الخلاصي ووليد الحيام وراشد الحوطي.

ويقود خط الوسط موسيس أوتيدي وهشام نقاش وعبد الوهاب المالود وفي الهجوم ماريو ومحمود عبد الرحمن ”رينجو“ وعبد الله الحايكي.

ويسعى الحد أيضاً لتحقيق الفوز بقيادة مديره الفني محمد الشملان، كما تعاقد الفريق مع اللاعب الفلسطيني فادي زيدان بجانب النيجيري أوليشينا عزيز وتياغو فرنانديز.

ويعتمد الحد على تشكيلة تضم حارس المرمى علي خليفة وأمامه رباعي الدفاع خليفة بدر وأولي عزيز ومحمد فارس وطلال الشروقي.

ويقود خط الوسط عيسى جهاد وأحمد القصير ومحمد مصباح وطارق كادا بينما يقود الهجوم فادي زيدان وتياغو.

وقال محمد عبد العظيم (عظيمة)، مدرب الأهلي البحريني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الموسم الجديد للدوري البحريني سيشهد تنافسية كبيرة لأن أغلب الأندية دعمت صفوفها.

وأوضح أن الكرة البحرينية ستتطور مع ارتفاع مستوى اللاعبين المحليين والأجانب، وهو ما تسعى له أغلب الأندية من خلال التعاقدات الجديدة.