مباراة الكويت ضد العربي.. المدرب رادان يدخل أرضية الملعب لتوجيه اللاعبين

شهدت مباراة الكويت ضد العربي ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الكويتي أجواء مشتعلة بين الفريقين، مساء السبت.

وحقق الكويت فوزا ثمينا على النادي العربي بنتيجة (3-2)، ليرفع بذلك رصيده إلى 6 نقاط من ثلاث مواجهات، فيما يتوقف رصيد الأخضر عند نقطتين.

وتأتي الخسارة لتكون الثانية على التوالي للعربي بعد خسارته في آخر لقاء خاضه بكأس الاتحاد الآسيوي أمام السيب العماني.

وعلى الرغم من تقدم الكويت بهدفين متتاليين لمهاجمه التونسي طه ياسين الخنيسي، إلا أن العربي استفاد من طرد لاعب وسط الكويت، المغربي مهدي برحمة، ليعود بهدف من ركلة جزاء نفذها السنوسي الهادي قبل أن ينجح الوافد الجديد للعربي علي فريدون في إدراك هدف فريقه الثاني من رأسية في الدقيقة 88 من زمن اللقاء، ومن ثم يحصل المصري عمرو عبدالفتاح على ركلة جزاء للكويت في الدقيقة 90 لينجح الخنيسي في إحراز الهدف الثالث لفريقه وهدف الفوز بنقاط المواجهة.

وشهدت إحدى اللقطات دخول الكرواتي رادان غاسانين، مدرب فريق الكويت، إلى الملعب لتقديم توجيهاته للاعبين.

كما شهدت لقطة أخرى دخول القوات الخاصة إلى أرضية الملعب بعد حدوث اعتراض ومناوشات من جانب أحد إداريي الفريقين.

مباراة العربي والكويت تكررت 4 مرات الموسم الماضي، مواجهتين في ذهاب وإياب الدوري الكويتي، وقد انتهت مواجهة الذهاب بفوز العربي 1-0، وحقق نادي الكويت الفوز في مواجهة الإياب بنتيجة 4-1.

فيما كانت المواجهتان الأخريان في إطار نهائي كأس السوبر الكويتي ونهائي كأس ولي العهد الكويتي، وقد حقق فيهما نادي العربي الفوز بركلات الترجيح 3-4 و5-4.