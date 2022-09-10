مودريتش في عيد ميلاده الـ37 يكشف أسرار تألقه مع ريال مدريد

كشف الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد عن أسباب حفاظه على مستواه وأدائه الرائع رغم بلوغه السابعة والثلاثين من عمره واحتفاله بعيد ميلاده يوم الجمعة.

ولخص مودريتش في مقابلة مع قناة النادي الملكي وتصريحات نقلتها صحيفة ”أس“ الأمر بقوله إنه يعيش 24 ساعة في اليوم وهو يفكر في كرة القدم.

هدف مودريتش الرائع في شباك سيلتافيغو🔥#ريال_مدريد_سيلتا_فيغو pic.twitter.com/5cezs8IQWq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2022

وأضاف ”يسألونني دائمًا عن سري، لكني لا أعرف ماذا أقول. إنه طبيعي. أعيش من أجل كرة القدم 24 ساعة في اليوم. اظن ان هذا مهم للغاية. أحب ما أفعله وأستمتع بمهنتي بشكل لم يسبق له مثيل لأنني أعلم أنني في سن صعبة بالنسبة للاعب كرة القدم“.

وأضاف: ”لأنك لا تعرف أبدًا كم من الوقت يمكنك البقاء على هذا المستوى وفي هذا النادي، الذي يتطلب مجهودا كبيرا ومستمرا. أحاول الاستمتاع بالتدريب والمباريات. كل هذا يساعد على أن تكون جيدًا في هذا العمر“.

وعن رأيه في بداية موسم ريال مدريد ”لقد بدأنا بشكل جيد للغاية. لدينا فريق قوي جدا. أما بالنسبة لخط الوسط، فقد رحل عنا لاعب مهم للغاية مثل كاسيميرو، لكن لدينا هنا العديد من اللاعبين الجيدين الذين يجب أن نعتمد عليهم. يتأقلم أوريلين تشواميني. هذه هي السنة الثانية لإدواردو كامافينغا وقد أبلى بلاءً حسنا في العام الأول. استغرق توني كروس وقتًا طويلاً مع الفريق. فيديريكو فالفيردي يبلي بلاءً حسناً في أي مركز يضعونه فيه. داني سيبايوس يساهم كثيرًا“.

وعن أهمية موهبته قال قائد كرواتيا: ”الله منحني موهبة، ولكن بعد ذلك عليك أن تعمل وتكرس نفسك كثيرًا لما تفعله لمهنتك. الموهبة دون عمل لا تعني الكثير. عليك أن تعمل بجدية لتكون ناجحًا في مهنتك وأن تقوم بذلك بشكل جيد“.

🗣 رودريغو تعليقا على احتفال مودريتش بهدفه في مرمى ريال بيتيس عبر تويتر : "أنظر كيف يفرح .. والدنا". #ريال_مدريد_ريال_بيتيس #ريال_مدريد #ريال_مدريد_بيتيس pic.twitter.com/XSXcFLbgR7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2022

وأكمل ”اليوم، على سبيل المثال، وصلت ملعب التدريب مبكرًا بساعة وربع، وكل يوم تقريبًا أتناول الإفطار هنا. أتدرب مع المدربين في صالة الألعاب الرياضية، ثم أقوم بالتدريب. في بعض الأيام نتدرب بقوة أكبر والبعض الآخر ليس كثيرًا. وبعدها أواصل التدريب مع المدربين في صالة الألعاب الرياضية ثم أعود إلى المنزل لقضاء الوقت مع العائلة والأطفال. أقوم بإحضارهم من المدرسة كل يوم تقريبًا. إنه يوم ممل بعض الشيء، أليس كذلك؟“.

وأعلن ريال مدريد بطل الليغا وأوروبا في يونيو/حزيران تمديد عقد لاعب الوسط الكرواتي المخضرم لمدة عام ليبقى مع بطل السوبر الأوروبي حتى يونيو/ حزيران 2023 على الأقل.

وجاء هذا الإعلان بعد فوز اللاعب بلقبه الخامس في دوري أبطال أوروبا خلال عشر سنوات مع ريال مدريد. وفاز مودريتش أيضا بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2018.

وهذا هو العام الثاني تواليا الذي يمدد فيه مودريتش عقده لمدة عام مع ريال مدريد حيث ينتهي عقده الحالي في نهاية يونيو /حزيران الجاري.