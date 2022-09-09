حرمان المريخ السوداني التعاقدات لثلاث فترات بسبب قضية النيجيري أديلي أولاميكان

من قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ حرمان نادي المريخ السوداني من التعاقدات لثلاث فترات بسبب قضية مستحقات لاعبه السابق النيجيري “أديلي أولاميكان”.

وأرسلت لجنة الانضباط بالفيفا، خطابا عصر اليوم الجمعة إلى نادي المريخ أشارت فيه إلى أن المريخ لم يلتزم بتنفيذ القرار وتسليم اللاعب النيجيري مستحقاته المالية حتى نهاية المهلة التي منحت للاعب.

وجاء في خطاب أن القرار الصادر من لجنة فض المنازعات بالفيفا في وقت سابق بشأن قضية اللاعب النيجيري “أديلي أولاميكان” لم يلتزم به نادي المريخ، ما اضطر الفيفا لإخطار الاتحاد السوداني لكرة القدم، بنسخة من قرار لجنة الانضباط الصادر اليوم لتنفيذ عقوبة المنع من التعاقدات الموقعة على المريخ.

يذكر أن لجنة فض المنازعات بالفيفا حكمت بتاريخ “25 يوليو” لصالح النيجيري “أديلي” وفرضت على المريخ سداد “59 ألف دولار” للاعبه السابق خلال “45 يوماً” من تاريخ صدور القرار.

وانتهت المهلة أمس الخميس دون أن ينفذ المريخ الحكم، ليتسلم النادي اليوم قرار دخول العقوبة حيز التنفيذ من لجنة الانضباط.