الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الكرامة ضد الاتحاد في افتتاح الدوري السوري

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الموسم الجديد (2022-2023) من الدوري السوري لكرة القدم بمواجهات قوية على رأسها الكلاسيكو المثير بين الكرامة والاتحاد الأهلي حلب.

ويلعب في التوقيت نفسه فريق الطليعة ضد ضيفه الوثبة ثم يستضيف حطين منافسه جبلة.

وتأجل انطلاق الدوري السوري لمدة أسبوع بسبب وفاة طارق زيني رئيس نادي تشرين إثر حادث سير.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة الكرامة ضد الاتحاد الأهلي حلب في افتتاح الدوري السوري لكرة القدم، فإلى هذه السطور:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الباسل) بمدينة حمص الساعة 16:00 بتوقيت سوريا.

وتنقل المباراة عبر التليفزيون السوري (البث الأرضي) وقناة sada fm sports.

ماذا يقول التاريخ؟

يلتقي الكرامة منافسه الاتحاد في كلاسيكو مثير، خاصة أن الفريقين لديهما تاريخ طويل وعريق في الدوري السوري.

وحقق الكرامة لقب الدوري السوري 8 مرات من قبل آخرها موسم 2008/2009 بينما حصد الاتحاد الأهلي حلب اللقب 6 مرات آخرها موسم 2004/2005.

⚪#بطاقة_المباراة

الكرامة 🆚 أهلي حلب

⚽ الدوري السوري الممتاز للرجال بكرة القدم – الجولة الأولى

🗓 الجمعة – 9 / 9 / 2022

🏟 حمص – ملعب الباسل

🕑 الساعة الرابعة عصراً.

💻 بث مباشر عبر Sada fm Sports و القناة الأرضية المحلية . .

. #شجع_الكرامة #support_alkarama pic.twitter.com/xv6Bb18wAi — نادي الكرامة الرياضي – Alkaramah Sport Club (@AlKaramahSC1928) September 8, 2022

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 24 أغسطس الماضي، وانتهت بالتعادل دون أهداف في دورة الصحفيين، بينما فاز الاتحاد على الكرامة بنتيجة 1/0 في الدور الثاني للدوري بالموسم الماضي.

ولم يفز الكرامة في آخر 4 لقاءات منذ تغلبه يوم 30 أكتوبر 2020.

أسلحة الكرامة

يسعى الكرامة لتقديم بداية قوية لمشواره بالدوري بالفوز على الاتحاد الأهلي حلب.

وقال المدرب فواز مندو، المدير الفني لفريق الكرامة، في تصريحات لصفحة ناديه عبر موقع (فيسبوك) إن فريقه استعد لبداية الدوري بفترة إعداد استغرقت 6 أسابيع، مؤكدا أن الفريق استفاد من المشاركة في دورة الصحفيين وتصاعد مستواه خاصة بدنيا.

وأوضح أنه حاول المزج بين اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب، مؤكدا أن خسارة دورة الصحفيين لن تؤثر على الفريق في انطلاق الدوري التي يسعى خلالها الكرامة لتحقيق الفوز على حساب الاتحاد.

ومن المرجح أن يلعب الكرامة بتشكيلة تضم حارس المرمى مصعب بلحوس، وأمامه رباعي خط الدفاع عبدالله جنيات وشاهر كاخي وإبراهيم الزين ومنهل طيارة.

ويقود خط الوسط تامر حاج محمد ومحمود الأسود وعبدالملك عنيزان وعبدالرزاق بستاني، بينما يقود خط الهجوم سافيو سانتوس وعلي خليل.

أوراق الاتحاد

يسعى الاتحاد الأهلي حلب لتحقيق الفوز خارج دياره على حساب الكرامة وحصد النقاط الثلاث بقيادة المدير الفني ماهر بحري.

وقال المدرب المساعد أنس صاري عبر تصريحات إذاعية إن مباراة الكلاسيكو ضد الكرامة لها أجواء خاصة، مؤكدا أن الكرامة منافس قوي ولا يستهان به.

وأشار إلى أن فريقه يعلم جيدا نقاط القوة والضعف في صفوف الكرامة وسيلعب لتحقيق الفوز.

ويعتمد بحري على تشكيلته التي تضم حارس المرمى شاهر الشاكر، وأمامه رباعي خط الدفاع جوزيف إدجي ويوسف الحموي وزكريا حنان وأحمد الشمالي.

ويقود خط الوسط أحمد الأشقر ومحمد ريحانية وكامل كواية وفواز بوادقجي ومصطفى الشيخ يوسف، بينما يقود خط الهجوم أوكيكي أفولابي.

وقال مهند البوشي، نجم منتخب سوريا الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن مباراة الكلاسيكو بين الكرامة والاتحاد ستكون صعبة للغاية، خاصة أنها في افتتاح موسم.

وأضاف: ”الكرامة منافس قوي على ملعبه وسيكون في اختبار مهم أمام الاتحاد الذي يبحث عن تحقيق الفوز أيضاً، كما أن المواجهة بين فواز مندو وماهر بحري ستكون جديرة بالمشاهدة“.