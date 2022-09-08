جماهير الريان القطري تهاجم خاميس رودريغيز: اذهب للمستشفى (فيديو)

شنت جماهير الريان القطري هجومًا لاذعًا على الكولومبي خاميس رودريغيز، عقب خسارة الفريق أمام المرخية في الدوري القطري أمس الأربعاء.

وتعرض الريان للهزيمة الخامسة في ست مباريات هذا الموسم بعد أن استقبل هدفا متأخرا في الخسارة 2-1 من المرخية، وواجه الكولومبي خاميس رودريغيز صيحات استهجان في مشاركته الأولى هذا الموسم مع متذيل الترتيب بدوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتداول مغردون فيديو لخاميس رودريغيز وهو يتلقى توبيخًا من الجماهير بسبب أدائه السيئ، حيث طالبه البعض بالذهاب إلى المستشفى بدل من لعب كرة القدم.

🚨🚨🚨 جمهور الريان تُهاجم اللاعب خاميس رودريغيز: • أذهب إلى المستشفى pic.twitter.com/ZAHgxEvfSh — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) September 8, 2022

منح أيمن حسين التقدم مبكرا للمرخية في الدقيقة العاشرة بتسديدة منخفضة بعد التفوق على اثنين من المدافعين.

وفي اللحظات الأخيرة بالشوط الأول تعادل دامي تراوري من ضربة رأس بعد ركلة ركنية.

ونزل رودريغيز بديلا في آخر ثلث ساعة تقريبا، في أول ظهور له بالموسم بعد غيابه بداعي الإصابة، ووجد في استقباله صيحات استهجان من الحاضرين بملعب الريان، إذ يواجه لاعب وسط ريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق اتهامات بالتخاذل وطالب الجمهور برحيله بعد أن عبر عن رغبته في الانتقال إلى بلنسية الإسباني قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ولم يترك رودريغيز بصمة مؤثرة في سبيل تحقيق الفوز الأول للريان، بل خسر فريقه بهدف علي المهندي بالدقيقة 83 بعد خطأ دفاعي في الرقابة.

ويبقى الريان، النادي الأكثر شعبية في قطر، في المركز الأخير بنقطة واحدة بينما يملك المرخية ثماني نقاط بالمركز السابع.