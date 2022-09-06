فيديو جديد يُظهر اعتداء أخصائي العلاج الطبيعي في فريق السيب على علي مندني إداري العربي (شاهد)

أظهر فيديو جديد قيام أخصائي العلاج الطبيعي في فريق السيب العُماني بدء الأزمة والاعتداء على ”علي مندني“ رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي الكويتي، خلال المشاجرة التي اندلعت بين لاعبي الفريقين في المواجهة التي جمعتهما بكأس الاتحاد الآسيوي، أمس الإثنين.

وحدثت اشتباكات كبيرة عقب مباراة الفريقين، لكن تدخل رئيس جهاز الكرة علي مندني كان الحدث الأبرز، خاصة أنه حكم دولي سابق.

ووجه العديد من المتابعين اللوم إلى ”مندني“ رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي الكويتي، بعدما أظهره فيديو وهو يتوجه بقوة ناحية أحد الأشخاص المتواجدين على أرض الملعب ثم ركله في رأسه أثناء سقوطه على الأرض.

ولكن فيديو جديد أظهر أن أخصائي العلاج الطبيعي في فريق السيب العُماني هو من بدأ الاعتداء على مندني، لينفعل الأخير بشدة ويلاحقه ويضربه.

اتمنى من جميع الاشخاص

الي غردو واعتذرو

للشعب العماني يعتذرون

للاخ #علي_مندني بعد مشاهدتهم لهذا الفيديو والذي يظهر اعتداء اداري نادي السيب على بوعبدالله

هذا ان كانت لديكم شجاعه وثقافة الاعتذار ✋#العربي_السيب pic.twitter.com/sxNGuJbQlp — جيفارا (@Je__71) September 6, 2022

وقال ”مندني“ في تصريحات لصحيفة ”الوطن“ الكويتية، إن أخصائي العلاج الطبيعي في فريق السيب هو من تسبب بالمشكلة، وذلك بعد أن قام بالاعتداء عليه من الخلف أثناء محاولته فض الشجار بين سليمان عبدالغفور، حارس العربي، ولاعب محترف في فريق السيب.

وأوضح، أنه لاحظ مع نهاية المباراة وجود تلاسن بين سليمان واللاعب المحترف فتوجه لاحتواء المشكلة وأخذ عبدالغفور بعيدًا إلا أنه تفاجأ بأخصائي العلاج الطبيعي يوجّه لكمة له من الخلف، وهو ما أدى لاشتعال الموقف، مشددًا على أن ردة فعله كانت طبيعية لأن لكل فعل رد فعل مساوٍ له، لا سيما إذا ما تعلق الأمر بمثل هذه السلوكيات التي تمتهن كرامة الإنسان.

فيديو اعتداء علي مندني إداري العربي على طبيب نادي السيب (شاهد) https://t.co/Hl0UofcvJC pic.twitter.com/MPP2DeZuYJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 6, 2022

وأكد ”مندني“ أن الأشقاء العُمانيين على أخلاق عالية، ولم يبدر منهم ما يعكر صفو العلاقات، ولكن -مع الأسف- فإن من افتعل هذه المشاكل هم المحترفون والموظفون الذين يفترض أن يحترموا العلاقات بين الناديين، موضحًا أن رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور قام بزيارة وفد فريق السيب، واتصل هاتفيًا بالسفير العُماني، وتم احتواء الأمر نهائيًا.

واشتبك عدد من لاعبي السيب مع العربي عقب صافرة النهاية في قبل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، حيث اعتدى عبد الغفور حارس العربي على النيجيري دانييل غيبولا لاعب السيب، في حين تدخل آخرون لإنهاء الاشتباك.

وخطف السيب بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي (منطقة الغرب)، بعد فوزه على العربي في عقر دار الأخير (2-1).

ويصطدم السيب في المباراة النهائية بالفائز من مواجهة الرفاع والرفاع الشرقي البحرينيين، وذلك، يوم الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في عُمان.

وفاز المحرق البحريني بلقب النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الآسيوي، علمًا بأن القوة الجوية والكويتي الكويتي أكثر الأندية تحقيقًا للقب برصيد 3 ألقاب لكل منهما، مقابل لقبين لكل من المحرق البحريني، والفيصلي الأردني.